Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!16:59

Nel prossimo turno l’Ascoli andrà in scena sul campo del Parma, mentre il Cittadella ospiterà sul proprio terreno di gioco il Palermo.16:59

Dopo sei vitttorie e un pareggio il Cittadella spreca una buona occasione e scivola al quarto posto in classifica.16:58

Resta al penultimo posto l'Ascoli, con 17 punti all'attivo, che si riscatta parzialmente dopo la sconfitta di misura subita sul campo del Pisa.16:57

Ter,mina a reti inviolate il match del Del Duca. Il Cittadella interpreta meglio la prima parte di gara e intorno alla metà della prima frazione spreca clamorosamente con Pittarello la possibilità di passare in vantaggio. L'attaccante sbaglia due volte un calcio di rigore prima assegnato e poi fatto ripetere. L'Ascoli cresce e nel finale di tempo impegna severamente Kastrati. Nella ripresa le occasioni da gol scarseggiano e l'intervento più importante lo compie Viviano nel finale di gara su una conclusione deviata di Cassano.16:56

90'+5' Fischio finale dell'incontro. Ascoli -.Cittadella 0-016:53

90'+2' Kastrati intercetta in presa alta un cross di Bayeye.16:50

90'+1' Cambio di esterni per l'Ascoli. Esce Nicola Falasco ed entra Kevin Haveri.16:50

90'+1' Quattro minuti di recupero.16:49

89' Problemi per Falasco, che si accascia a terra per guai al ginocchio e non riesce a terminare la gara.16:49

87' Ripartenza del Cittadella. Cassano prova un sinistro a giro, che viene deviato, e costringe Viviano ad un grande intervento.16:46

87' Angolo di Falasco dalla sinistra e stacco di Mendes, che impatta male il pallone e la difesa libera.16:45

85' D'Uffizi dalla destra cerca Mendes al centro, che viene anticipato da Pavan in angolo.16:44

84' Maistrello controlla e prova una difficile conclusione, che si spegne sul fondo.16:42

80' Kornvig prova la conclusione da fuori area, ma il pallone termina a lato.16:39

79' Serpentina di Cassano, che entra in area e di sinistro impegna Viviano a terra.16:37

78' Cambio in attacco per il Cittadella. Esce Andrea Magrassi ed entra Tommy Maistrello.16:39

77' Giallo per il Cittadella. Ammonito Alessandro Salvi, per aver ostacolato Masini che l'aveva superato.16:38

76' Cambio in attacco per l'Ascoli. Esce Pablo Rodriguez ed entra Simone D'Uffizi.16:36

74' Punizione velenosa rasoterra di Mendes, su tocco di Falasco, deviata in corner da Kastrati.16:32

72' Giallo per il Cittadella. Ammonito Nicola Pavan, per una vistosa trattenuta ai danni di Rodriguez, che stava entrando in area.16:31

71' Cambio a centrocampo per il Cittadella. Esce Giuseppe Carriero ed entra Emil Kornvig.16:30

70' Falzeranno non riesce a trovare lo spazio per calciare, ma il pallone giunge a Rodriguez, la cui conclusione sporca viene bloccata a terra da Kastrati.16:29

69' Giallo per il Cittadella. Ammonito Simone Branca, per un intervento in gamba tesa ai danni di Falzerano.16:28

68' Carissoni prova l'imbucata per Carriero dentro l'area, che non riesce ad agganciare e spreca una possibile buona occasione per tirare in porta.16:27

64' Cambio a centrocampo per l'Ascoli. Esce Tommaso Milanese ed entra Marcello Falzerano.16:24

64' Cambio di esterni per l'Ascoli. Esce Claud Adjapong ed entra Brian Bayeye.16:23

59' Cambio in attacco per il Cittadella. Esce Filippo Pittarello ed entra Luca Pandolfi.16:18

58' Cambio sulla trequarti per il Cittadella. Esce Andrea Tessiore ed entra Claudio Cassano.16:19

57' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Giuseppe Bellusci per aver impedito con uno sgambetto una ripartenza di Magrassi.16:16

55' Prima parte di ripresa scarna in fatto di azioni pericolose. Gioco molto spezzettato e le squadre faticano a fare una serie di passaggi riusciti.16:14

48' Carriero è a terra dolorante a seguito di un colpo subito.16:07

46' Calcio d'inizio della ripresa. Primo pallone giocato dall'Ascoli.16:03

45' Cambio in difesa per il Cittadella. Esce Stefano Negro ed entra Domenico Frare.16:04

Termina a reti inviolate un primo tempo divertente. Il Cittadella parte meglio e intorno a metà frazione spreca l'occasione di passare in vantaggio a causa di Pittarello, che fallisce addirittura per due volte un calcio di rigore, prima assegnato e poi fatto ripetere per un'irregolarità di Falasco. L'Ascoli prende coraggio dallo scampato pericolo e nella seconda parte di tempo si fa pericoloso in attacco, impegnando più di una volta Kastrati.15:52

45'+3' Fischio finale del primo tempo. Zero a zero tra Ascoli e Cittadella.15:49

45'+3' Falasco appoggia per Bellusci, la cui conclusione violenta si spegne sul fondo.15:49

45'+1' Due minuti di recupero.15:46

40' Rodriguez da sinistra controlla e prova a mettere in mezzo per Adjapong, ma Kastrati intercetta in uscita alta.15:41

38' Masini controlla il pallone e calcia rasoterra dal limite dell'area, constringendo Kastrati ad una difficile parata.15:39

37' Punizione a giro di Falasco dalla destra che viene sciaffeggiato in corner da Kastrati.15:38

34' Carriero prova al volo dal limite su azione di corner, ma il pallone esce di pochissimo.15:35

33' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Pedro Mendes, reo diuna spinta plateale ai danni di Carissoni.15:34

33' Salvi mette dentro un pallone che viene spazzato via dalla difesa.15:34

32' La potente conclusione di Vita dal limite viene parata da Viviano.15:33

26' Pittarello sbaglia ancora il calcio di rigore. Il tiro violento dell'attaccante si stampa sulla traversa.15:28

25' Giallo per l'Ascoli. Ammonito Nicola Falasco per essere entrato in area in anticipo al monento dell'esecuzione del calcio di rigore.15:29

25' L'arbitro fa ripetere il rigore a causa di un'entrata in area prematura di Falasco.15:26

24' Pittarello fallisce il calcio di rigore. La sua conclusione centrale è intercettata di piede da Viviano.15:29

23' Dopo una rapida revisione l'arbitro punisce il tocco di mano di Di Tacchio e assegna il calcio di rigore al Cittadella.15:25

22' L'arbitro viene richiamato al Var per verificare un eventuale tocco di mano di Di Tacchio sul tacco di Pavan15:25

21' Su azione di corner tentativo di tacco di Pavan, ma il pallone viene stoppato da Pittarello in posizione di fuorigioco.15:23

20' Scontro fortuito tra Falasco e Masini in area ascolana.15:22

19' Giallo per il Cittadella. Ammonito Stefano Negro, per aver sgambettato Rodriguez che stava ripartendo.15:20

17' Colpo di testa di Negro che anticipa Botteghin ma manda il pallone sul fondo.15:18

16' Mendes appoggia per Falasco, che prova dai 25 metri una conclusione che si spegne a lato.15:17

14' Punizione dalla destra di Falasco e Rodriguez colpisce male di testa da dentro l'area.15:15

11' Pittarello riceve al limite dell'area, si libera e prova la conclusione di destro che termina alta.15:12

10' Adjapong si conquista il primo corner della partita, ma viene pescato in fuorigioco.15:11

4' Viviano intercetta un tiro cross dalla trequarti.15:06

3' Primo duro intervento della partita. Il fallo è commesso da Bellusci ai danni di Pittarello.15:04

Calcio d'inizio dell'incontro. Primo pallone giocato dal Cittadella.15:01

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. Arbitra l’incontro Daniele Minelli di Varese.14:58

CITTADELLA(4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Carriero; Tessiore; Magrassi, Pittarello Allenatore: Edoardo Gorini14:46

ASCOLI(3-5-2): Viviano; Bellusci, Botteghin, Quaranta; Adjapong, Milanese, Di Tacchio, Masini, Falasco; Mendes, Rodriguez Allenatore: Fabrizio Castori14:45

Lo scontro diretto della scorsa stagiona giocato in terra marchigiana è terminato 0-0.14:33

Gli ospiti invece dividono la terza posizione con Cremonese e Como grazie ad una strepitosa serie di risultati che nelle ultime 7 giornate ha portato ad ottenere 6 vittorie e un pareggio.14:32

I padroni di casa sono penultimi in classifica con 16 punti all’attivo a causa di una profonda crisi di risultati che ha portato 5 sconfitte nelle ultime 7 giornate.14:31

Benvenuti allo Stadio Cino e Lillo Del Duca per la sfida tra Ascoli e Cittadella, gara valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie B, l’ultima dell’anno solare 2023.14:30