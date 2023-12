Grazie per aver seguito la diretta scritta di Brescia-Parma 0-2 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie B.17:02

Dopo la sosta il Brescia sarà impegnato proprio a Modena in un match chiave per il prosieguo della stagione di entrambe, il Parma ospiterà invece l'Ascoli al Tardini.17:02

Il Parma centra la 12esima vittoria in questo campionato e chiude il girone di andata a quota 41 punti, il sogno di tornare in A diventa sempre più concreto per i ducali. Il Brescia resta a 25 ma, con il pareggio odierno del Modena, la zona playoff è a soli tre punti, il discorso resta quindi più che aperto per i lombardi.17:00

La capolista passa in modo netto anche al Rigamonti e allunga a +6 sulla coppia Venezia-Como. Gli uomini di Pecchia legittimano il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo con una seconda frazione sapiente. Dopo aver sfiorato diverse volte il tris, gli emiliani abbassano il baricentro e si limitano a contenere le rare sortite offensive del Brescia che chiude la gara senza tiri nello specchio difeso da Chichizola. Prima sconfitta per Rolando Maran alla guida delle Rondinelle.16:58

90'+5' Triplice fischio di Ayroldi con qualche secondo di anticipo. Brescia-Parma termina 0-2.16:55

90'+4' Charpentier commette fallo in attacco su Cistana. Ultime chances per il Brescia che non ha più né energie né, soprattutto, tempo a disposizione per provare la rimonta in extremis.17:03

90'+4' Cross di Borrelli dalla sinistra sul secondo palo, Chichizola fa sua la sfera in presa alta.16:53

90'+3' Si avvicina la 12esima vittoria in campionato per il Parma che toccherebbe anche quota 41 punti al termine del girone di andata.16:53

90'+3' Conclusione dalla lunga distanza di Fogliata, palla ampiamente a lato.16:52

90'+2' Girata di Papetti senza troppa convinzione, palla che finisce altissima sopra la traversa di Chichizola.16:51

90'+1' Del Prato spinge a terra Galazzi, poi protesta con Ayroldi e viene ammonito.16:50

90' Cinque minuti di recupero.16:51

89' Camara porta palla nel campo bresciano puntando la bandierina del corner, poi cade sulla sfera dopo la pressione di Galazzi e la tocca col braccio. Ayroldi assegna punizione per il Brescia.16:50

88' Gli emiliani si stanno limitando a gestire il doppio vantaggio in questo finale di gara dopo aver sfiorato diverse volte il tris nel corso del secondo tempo.16:47

87' Corner per il Parma che ne approfitta per perdere qualche secondo extra.16:46

86' Cartellino giallo anche per Benedyczak per una reazione dopo le scuse di Borrelli.16:46

86' Fallo plateale di Borrelli che trattiene e atterra Benedyczak. Ayroldi lo ammonisce.16:45

85' Sostituzione Brescia: fuori uno stremato Paghera e dentro il 2004 Riccardo Fogliata.16:45

84' Crampi per Paghera e gioco fermo.16:44

82' Sostituzione Parma: esce anche Adrian Bernabé, al suo posto entra Sohm.16:41

81' Sostituzione Parma: fuori Cyprien, dentro Estavez.16:41

81' Continua a premere il Brescia che però sta sbattendo contro la difesa ben organizzata degli ospiti.16:40

78' PAGHERA! Il numero 4 calcia col mancino dal limite, non trovando la porta per questione di centimetri. Brescia vicinissimo a riaprire una gara che sembrava ormai chiusa.16:38

77' Giallo a Circati per un fallo precedente su Borrelli.16:37

77' OCCASIONE BRESCIA! Ferro riceve palla in area da Bjarnason e cerca la porta col destro. C'è solo potenza nella conclusione del baby bresciano e la palla finisce altissima.16:37

76' Borrelli lotta al limite dell'area di rigore parmense, conquista palla ma poi la tocca male facendola finire oltre la linea di fondo.16:35

75' Sostituzione Brescia: fuori Bianchi, dentro il 2004 Matteo Ferro.16:34

75' Niente da fare in questa fase per il Brescia che non sta più mettendo piede nella metà campo avversaria.16:34

72' Camara perde palla al limite dell'area avversaria ma il Brescia non riesce a far partire il contropiede. Sembra mancare qualche energia agli uomini di Maran in questa fase.16:31

71' Altro giallo nel giro di pochi minuti, stavolta è per Paghera dopo un intervento irruento su Mihaila.16:30

69' Sostituzione Parma: fuori anche Man, al suo posto dentro Charpentier.16:29

69' Sostituzione Parma: Pecchia toglie Mihaila per inserire Camara.16:28

67' Ammonito Mihaila per perdita di tempo sul corner precedente.16:28

67' ANCORA PARMA! Lancio millimetrico di Bernabé per Benedyczak in area di rigore, il polacco ci arriva di testa ma non trova la porta da pochi passi.16:27

66' OCCASIONE PARMA! Mihaila scappa via sulla sinistra e pesca Bernabé sullo spigolo dell'area piccola, la girata dello spagnolo viene deviata in corner da un provvidenziale intervento di Papetti.16:26

65' Ayroldi non assegna il corner al Brescia e ammonisce Galazzi.16:25

65' Bianchi pesca Borrelli in area di rigore, la sponda per Bjarnason viene però intercettata da Circati che la tocca in corner.16:24

64' Mihaila spreca tutto in contropiede. Il rumeno vola via in campo aperto ma cerca un improbabile assist a centroarea con l'esterno destro piuttosto che calciare verso Andrenacci.16:23

62' Sostituzione Brescia: esce Gabriele Moncini, entra Gennaro Borrelli.16:21

62' Il VAR conferma la decisione presa in campo, Mihaila era leggermente oltre la linea difensiva bresciana.16:22

61' Man slalomeggia al limite dell'area bresciana e imbuca per Mihaila che batte Andrenacci con un perfetto scavetto. Ayroldi annulla per fuorigioco su segnalazione dell'assistente.16:21

60' Bianchi viene ammonito da Ayroldi per le eccessive proteste.16:19

60' Bianchi va giù in area di rigore dopo l'assist di Bjarnason. Altre proteste dei padroni di casa con Ayroldi.16:19

58' Fallo in attacco di Benedyczak. Il Brescia torna a respirare dopo una manciata di minuti in apnea.16:18

58' CIRCATI! Il centrale difensivo ospite stacca più in alto di tutti sul tiro dalla bandierina, la sua conclusione schiacciata costringe Andrenacci ad alzare la palla sopra la traversa con la punta delle dita.16:17

57' Paghera ferma all'ultimo Bernabé prima dell'ingresso in area, palla che carambola in corner.16:16

56' CYPRIEN DAL LIMITE! Sassata del francese su invito di Man, Andrenacci respinge coi pugni!16:16

56' Bernabé finta il mancino, Mihaila prova la botta col destro ma centra la barriera bresciana.16:15

55' Fallo su Mihaila al limite dell'area opposta. Punizione per il Parma.16:14

54' Decisione confermata dopo il silent-check con la sala VAR. Proteste veementi del pubblico di casa.16:14

54' Bjarnason crossa teso in area dalla destra, Moncini prova ad arrivarci in tuffo di testa ma sembra essere trattenuto da Balogh. Ayroldi lascia correre tra le proteste dei padroni di casa.16:13

52' Bianchi cerca la porta col destro dalla distanza, la palla viene deviata e finisce a Bjarnason che però a quel punto si trovava in netto fuorigioco. Ayroldi assegna calcio di punizione agli ospiti.16:12

50' Man prova a pescare Benedyczak in area, il polacco viene ingannato dall'intervento a vuoto di Papetti e non riesce a colpire di testa da ottima posizione.16:10

50' Bjarnason prova il lob in area per Galazzi, Del Prato capisce tutto e tocca di testa all'indietro per Chichizola.16:09

48' Brescia che prova a creare gioco per riaprire la gara, Parma che per ora si difende in modo ordinato.16:08

46' Si ricomincia!16:04

45' Sostituzione Brescia: fuori anche Huard, dentro Nicolas Galazzi.16:05

45' Sostituzione Brescia: fuori Giacomo Olzer, dentro Birkir Bjarnason.16:05

Primo tempo sontuoso della capolista con le reti di Bernabé e Man a suggellare il doppio vantaggio sul Brescia. Lo spagnolo pesca il jolly col mancino dalla distanza, il rumeno, imprendibile sinora, fa secco Andrenacci col tunnel da pochi passi. Gli emiliani hanno poi sfiorato nel finale la terza rete ancora con Bernabé e poi con Mihaila. Il Brescia non ha dato comunque l'impressione di essere vittima sacrificale ma si è visto annullare due reti nei momenti di massimo sforzo, entrambe per fuorigioco.15:56

45'+3' Fine primo tempo al Rigamonti. Brescia-Parma 0-2 dopo 45 minuti.15:50

45'+3' Parma ancora in avanti, deciso a chiudere la prima frazione in zona offensiva.15:49

45'+1' MIHAILA! Filtrante in area per Mihaila che calcia di prima verso la porta, Andrenacci respinge coi pugni. Ducali ancora vicinissimi al 3-0.15:48

45' Tre minuti di recupero.15:47

45' Ora il Parma prova a gestire il possesso con un palleggio prolungato.15:46

44' Chichizola perde un attimo la presa sul pallone dopo uno scontro aereo con Balogh, Moncini non riesce ad approfittarne.15:45

43' Prova a rispondere il Brescia ma il Parma è ora tutto sotto la linea della palla e sta intasando tutte le linee di passaggio.15:45

42' BERNABE' VICINO AL TRIS! Lo spagnolo si ritrova il pallone sul mancino nel cuore dell'area di rigore ma sceglie la precisione col piatto sinistro piuttosto che la botta a rete, il suo tiro è ben indirizzato sul secondo palo ma troppo debole e viene bloccato a terra da Andrenacci.15:44

41' Le due squadre non stanno rinunciando ad affrontarsi a viso aperto, ritmi davvero sostenuti in questa prima frazione.15:42

38' Parma subito in avanti con Bernabé che viene anticipato da Andrenacci in area di rigore, lo stesso spagnolo poi prova il servizio per un compagno a centro area ma si chiude bene la difesa bresciana.15:40

37' Altro gol annullato al Brescia! Bianchi calcia rasoterra sul secondo palo col destro infilando Chichizola ma si alza la bandierina dell'assistente per un fuorigioco precedente.15:40

37' Olzer cerca di crearsi lo spazio per il sinistro da centro area ma viene fermato da Circati.15:38

34' Gioco fermo per verificare le condizioni di Hernani, ricaduto male a terra dopo il contrasto precedente con Paghera.15:35

34' PAGHERA! Il numero 4 bresciano ruba palla a Hernani e cerca l'incrocio dei pali col destro dalla distanza. Palla fuori di poco alla sinistra di Chichizola.15:35

32' Cistana tocca Benedyczak con la mano sul volto e viene ammonito da Ayroldi.15:33

31' Azione insistita del Brescia al limite dell'area parmense, poi Bianchi calcia altissimo col destro ma Ayroldi ferma comunque tutto per un fuorigioco precedente.15:32

29' Partita sinora ricca di emozioni col Brescia che sta cercando in tutti i modi di riaprirla, finora senza esito positivo.15:31

26' Olzer calcia teso col destro da dentro l'area, Chichizola para di istinto col braccio destro ma Ayroldi ferma tutto per un precedente fallo su Coulibaly.15:28

26' Sponda di Moncini per Bianchi, il numero nove calcia al volo col destro ma impatta malissimo e manda la palla in curva Nord.15:27

24' GOL! Brescia-PARMA 0-2! Rete di Man. Bernabé serve Man col tacco, il rumeno entra in area dalla destra e fa passare la palla tra le gambe di Andrenacci col mancino. Doppio vantaggio per gli ospiti che stanno facendo fruttare al massimo la propria superiorità tecnica rispetto ai lombardi.



Guarda la scheda del giocatore Dennis Man15:27

21' Dopo l'on-field review, Ayroldi torna sui propri passi e toglie il rigore assegnato ai padroni di casa. Balogh ha toccato nettamente la palla col petto.15:25

20' RIGORE PER IL BRESCIA! Balogh tocca di mano in area, Ayroldi indica il dischetto.15:21

18' GOL! Brescia-PARMA 0-1! Rete di Bernabé. Il Parma batte corto e libera Bernabé al limite dell'area, lo spagnolo non ci pensa due volte e calcia col mancino spedendo la palla nel sette sul primo palo. Andrenacci riesce solo a toccarla ma non salva i suoi dallo svantaggio. Quinto gol in campionato per il numero 10 degli emiliani.



Guarda la scheda del giocatore Adrián Bernabé15:21

18' Man prova a dribblare Papetti sul lato corto dell'area bresciana ma il difensore tiene e tocca la palla in corner.15:19

17' Sostituzione Parma: esce Colak per infortunio, entra Benedyczak.15:18

16' Problemi per Colak che si accascia a terra nel cerchio di centrocampo. Sanitari ducali in campo.15:17

15' Olzer mette in mezzo a uscire ma trova solo la respinta di testa di Circati. Il Brescia resta comunque in possesso della sfera.15:16

14' Corner per il Brescia sotto la Nord, dopo una chiusura di Del Prato in tackle.15:16

13' Hernani si avventa su una respinta corta della difesa bresciana e calcia di prima intenzione. Palla alle stelle.15:15

12' Man per Colak in verticale, il cross del croato è però respinto dalla difesa di casa.15:13

11' Non riesce lo schema del Brescia sul tiro dalla bandierina, il Parma poi perde palla in ripartenza. Non un grande inizio per la capolista.15:12

10' Attacca ancora il Brescia che guadagna un corner grazie a un cross di Jallow toccato fuori da Circati.15:11

10' Il VAR conferma la bontà della decisione presa in campo. Gol annullato per fuorigioco al Brescia.15:11

8' Errore di Chichizola in impostazione, Huard ruba palla a Coulibaly e pesca Moncini tutto solo a centroarea. L'ex SPAL insacca di testa a porta vuota ma si alza subito la bandierina dell'assistente di Ayroldi.15:10

8' Punizione per il Brescia che manda in area molti uomini a cercare la deviazione giusta.15:09

7' Chichizola è costretto a uscire dalla propria area per anticipare Bianchi su un lancio lungo dalle retrovie.15:08

7' Altra fiammata di Man che crossa rasoterra a rimorchio trovando però solo giocatori del Brescia sulla traiettoria.15:08

6' Sgasata di Man sulla destra e cross in area piccola con l'esterno sinistro, la palla passa ma nessun compagno trova tempo e coordinazione per la battuta a rete.15:07

5' Bianchi imbuca in area per Olzer ma l'ex Milan non riesce a controllare la sfera che si perde a fondo campo.15:07

5' Prova a farsi vedere il Brescia con un traversone dalla destra alla ricerca di Moncini, Chichizola esce e recupera senza problemi la sfera.15:06

3' Parma che prova subito a far girare palla alla ricerca del varco giusto per colpire gli avversari.15:04

Pressing subito altissimo degli uomini di Pecchia che costringono il Brescia a una rimessa laterale vicino alla propria bandierina del calcio d'angolo di sinistra.15:02

Si comincia!15:01

Cambia tanto anche Pecchia rispetto al 3-1 rifilato alla Ternana nell'ultimo turno. Colak si prende il centro dell'attacco con Charpentier in panchina, alle sue spalle, con gli intoccabili Bernabé e Man, spazio a Mihaila con Benedyczak pronto a subentrare. Tutta nuova anche la cerniera di centrocampo con Cyprien ed Hernani al posto di Sohm ed Estevez. Due cambi anche in difesa con Balogh e Coulibaly che rubano il posto a Osorio e Di Chiara, confermati invece Del Prato a destra e Circati centrale. Tra i pali il solito Chichizola.14:58

Maran sceglie di cambiare tanto rispetto alla vittoria esterna sul Catanzaro. Davanti ad Andrenacci c'è Papetti con Adorni e Cistana, Mangraviti va inizialmente in panchina. A centrocampo Huard e Paghera prendono il posto degli squalificati Dickmann e Bisoli, ci sono invece i soliti Bertagnoli e Jallow. Il trio offensivo è invece tutto nuovo con Moncini, Bianchi e Olzer al posto di Bjarnason, Galazzi e Borrelli.14:54

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: Ducali con 4-2-3-1. Chichizola - Del Prato, Balogh, Circati, Coulibaly - Cyprien, Hernani - Man, Bernabé, Mihaila - Colak. A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Bonny, Sohm, Hainaut, Partipilo, Camara, Di Chiara.14:50

FORMAZIONE UFFICIALE BRESCIA: 3-4-3 per le Rondinelle. Andrenacci - Adorni, Cistana, Papetti - Huard, Bertagnoli, Paghera, Jallow - Moncini, Bianchi, Olzer. A disposizione: Cortese, Van de Looi, Bjarnason, Mangraviti, Riviera, Tonini, Fogliata, Galazzi, Borrelli, Ferro, Besaggio.14:48

Dirige il match Ayroldi con Dei Giudici e Mastrodonato ad assisterlo, quarto uomo Emmanuele. Al VAR ci sono Mazzoleni e Muto.14:46

C'è grande attesa al Rigamonti per l'incontro tra un Brescia in netto rilancio, grazie a tre vittorie e tre pareggi nelle sei gare della gestione Maran, e il Parma, capoclassifica solitario della serie cadetta con quattro punti sul Venezia e sei sul trio formato da Cremonese, Cittadella e Como. I lombardi, ormai agganciati al treno playoff, puntano a entrarci di prepotenza con una vittoria, gli emiliani hanno invece l'obiettivo di chiudere il 2023 con più margine possibile sul terzo posto per continuare a sognare il ritorno in A per la porta principale. Fischio d'inizio alle ore 15.14:45

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Brescia-Parma, gara valida per la 19esima e ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B.14:38