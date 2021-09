Al Renato Curi tutto pronto per Perugia-Alessandria, sesta giornata di Serie B.12:35

3-4-1-2 per l'Alessandria: Pisseri - Parodi, Prestia, Di Gennaro - Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta - Milanese - Palombi, Corazza. A disp.: Russo, Crisanto, Benedetti, Chiarello, Palazzi, Kolaj, Orlando, Pierozzi, Celesia, Ghiozzi, Marconi, Arrighini.13:48

Squalificano Zanandrea, in difesa rientrano Rosi e Sgarbi; Alvini dà una chance in mediana a Vanbaleghem e Ghion con Falzerano e Lisi sulle fasce. Davanti Carretta preferito a Ryder Matos in coppia con De Luca.13:23