Benvenuti alla diretta scritta di Spezia-Brescia, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B.20:02

Guardando ai precedenti, lo Spezia ha perso solo una delle ultime 14 sfide (7V, 6N) contro il Brescia in Serie B.20:06

Lo Spezia fino ad ora ha conquistato un solo punto in classifica in cinque partite; la formazione ligure è infatti fanalino di coda insieme al Lecco. Il Brescia, invece, in tre giornate ha totalizzato 7 punti.20:09