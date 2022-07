Chi è l’arbitro Matteo Gualtieri di Asti

05-07-2022 09:30

Il fischietto nel DNA. Matteo Gualtieri arriva nella massima serie del calcio italiano. Il giovanissimo fischietto astigiano è infatti stato promosso alla Can di serie A e serie B a coronamento di un percorso fulminante che lo ha portato in brevissimo tempo dai polverosi campi di provincia fino al gotha del calcio italiano.

La carriera dell’arbitro Matteo Gualtieri

Per la famiglia Gualtieri quella dell’arbitraggio più che una carriera e una vera e propria vocazione. Una chiamata raccolta da papà Vincenzo che è il capostipite di una lunga generazione di arbitri. Papà Vincenzo, professore di educatore fisica, diventato poi presidente dell’Aia di Asti e che ora si occupa della preparazione fisica di tutte le giacchette nere italiane. Una passione che ha trasmesso ai figli Francesco, arrivato ad arbitrare in serie A e poi diventato osservatore, ma anche ai due gemelli Claudio e Matteo. La carriera migliore è proprio quella di Matteo che ora festeggia il passato alla Can A/B ma anche Claudio ha continuato il suo percorso diventando un assistente con debutto in serie A lo scorso 9 gennaio.

Che mestiere fa l’arbitro Gualtieri

Come tanti suoi colleghi, l’arbitro Gualtieri è impiegato nel settore bancario. Lavora infatti da molti anni presso la Banca di Asti dove ha dimostrato di saper avanzare nella sua carriera così nel mondo del calcio: prima come operatore di sportello dal 2009 fino ad arrivare al 2019 ad occupare la carica di vice-direttore grazie alla laurea in Economia Aziendale conseguita all’Università degli studi di Torino.

Arbitro Gualtieri: stile e caratteristiche

Nonostante la giovane età Matteo Gualtieri viene considerato come un fischietto di grandissima esperienza. Ha al suo attivo tante partite importanti (quest’anno anche il match tra Padova e Palermo per la promozione in serie B). Gualtieri è un fischietto piuttosto severo, tiene in mano le redini di una partita facendo un largo uso dei cartellini gialli ma tende a estrarre il rosso con meno frequenza.