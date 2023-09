Ultimi istanti d'attesa allo Stadio Druso di Bolzano, poi sarà Sudtirol-Modena! Nell'odierno turno infrasettimanale, biancorossi e canarini sono chiamati ad affrontarsi per la terza volta nella loro storia di B; il bilancio tra i due schieramenti pende a favore dei gialloblù, che nella scorsa stagione hanno collezionato due trionfi in entrambi gli incontri ufficiali contro i tirolesi, rispettivamente per 0-2 e 2-1. Le formazioni approdano al Druso vantando entrambe un importante dato, quello dell'imbattibilità, che perdura dalla prima giornata del corrente campionato: 8^ posto con 9 punti totali per il Sudtirol, 3^ posizione invece per i modenesi con un bottino di 11 punti totali.20:10