Tutto pronto allo Stadio Alberto Braglia di Modena, è tempo di Modena-Parma. In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario mette a confronto Canarini e Ducali dopo due mesi dall'ultima volta, datata allo scorso 25 novembre nella gara del Tardini che terminò con un equo pareggio per 1-1. Modena che in vista dell'odierno incrocio apre le porte di casa alla capolista Parma, fissa al primo posto con ben 45 punti totali, che vanta una larga serie di imbattibilità; Modena che presidia invece il 9^ tassello della classifica generale, con 28 punti, e che è reduce da una sconfitta in casa del Palermo dopo una serie di risultati utili.13:33

I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.13:44

Corrado legge il taglio di Abiuso e disegna una traiettoria chirurgica per lo scatto del numero 90, Di Chiara capisce le intenzioni dell'avversario e protegge la sfera per permettere la presa sicura di Chichizola.14:31

Ora è il Modena a far scorrere secondi preziosi con una lenta manovra, Parma in pressing che vuole recuperare la sfera.14:46

Si chiude dopo un solo minuto di extra-time la prima frazione del Braglia, parziale che sorride momentaneamente ai padroni di casa. Apre le danze Battistella, che al minuto 15' riceve da Gerli, mette il mirino sulla porta e scaglia un potente collo destro che si insacca sotto la traversa difesa da Chichizola. Parma che tenta subito di reagire e lo fa guadagnando ben tre giri dalla bandierina consecutivi, Man serve ottimi suggerimenti ma non trova alcun compagno pronto alla torsione. Modena che però non si accontenta, al minuto 23' è proprio Abiuso a siglare la rete del raddoppio, con una firma di alta manifattura: aggancio perfetto sul suggerimento di Ponsi, sterzata su Balogh e piattone mancino a battere Chichizola. Prosegue la gara con una forte spinta dei Crociati, che non hanno trovato finora la via giusta per il gol.14:52