Biathlon, Dorothea Wierer ritarda il ritiro: “Voglio proseguire fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina”

La campionessa altoatesina ha convocato una conferenza portando molti a pensare al ritiro, invece arriva la decisione di continuare fino ai Giochi

Dorothea Wierer non lascia, anzi raddoppia: ha deciso di puntare fino a Milano-Cortina 2026, quando sulle nevi di casa di Anterselva spera di chiudere la sua straordinaria carriera (fatta di due Coppe del Mondo e tre medaglie olimpiche) con un’altra medaglia da mettere al collo. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa online che molti ritenevano essere quella del possibile addio, ma che invece è diventata quella con la quale ha fatto sapere al mondo di voler proseguire per altre due annate.

Wierer spiega perché non si ritira

L’atleta altoatesina, reduce da un’annata veramente complicata, chiusa peraltro in anticipo per via dei problemi fisici che l’hanno condizionata sin dalle prime gare stagionali, ha fatto sapere di aver condiviso col presidente FISI Roda e tutto lo staff tecnico della nazionale di biathlon la sua decisione già da alcune settimane. “Mi sono resa conto che sarebbe stato un peccato chiudere una parte della mia vita con una stagione così deludente, segnata da tanti problemi. Mi sono confrontata con i vertici federali e con le Fiamme Gialle e in accordo con il nostro staff ho capito che c’è la volontà di proseguire fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ed è quello che intendo fare. Non è stata una decisione facile, perché so bene che ci saranno tanti sacrifici da fare, ma sentivo che dovevo fare ancora qualcosa prima di fermarmi e chiudere un lungo capitoli della mi vita sportiva, e non solo”.