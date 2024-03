Milano-Cortina, Abodi: "I lavori per la pista da Bob proseguono, ma il tempo non ci è amico"

"Le opere che saranno fatte in ritardo non incideranno sui giochi"

25-03-2024 20:28

“Sulla pista di bob si prosegue a ritmi incalzanti, perché i tempi non ci aiutano e vanno rispettati”. Lo ha detto oggi il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi a margine della tavola rotonda ‘Impianti ed infrastrutture sportive: attori e processi’ nella sede di Advant Nctm a Milano. “Mi dispiace che siano emersi i numeri degli alberi tagliati e non di quelli piantumati”, ha aggiunto in riferimento alle protestete degli ambientalisti,