Virtus Entella

Benvenuti allo Stadio Comunale di Chiavari per la 15esima giornata di Serie B: l'Entella di Vincenzo Vivarini ospita il Pescara di Roberto Breda.13:38

Il match vede affrontarsi l'ultima contro la quart'ultima in classifica. Con i soli 5 punti totalizzati, nessuno ha fatto peggio dell'Entella fino adesso. 9 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 10 partite disputate tra campionato e Coppa Italia mostrano l'evidente stato di difficoltà dei liguri.13:39

Non se la passa tanto meglio il Pescara: 12 sono i punti fatti in 14 giornate. Il trend è però in netta crescita visti gli 8 punti nelle ultime 5 gare.13:39