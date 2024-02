Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renzo Barbera

Città: Palermo

Capienza: 36822 spettatori

Buonasera e benvenuti alla diretta di Palermo-Ternana, match valido per la 27ª giornata di Serie B.19:19

Tornare a vincere è l'obiettivo principale della squadra di Corini che, nell'ultima giornata, ha sprecato l'occasione facendosi rimontare dalla Cremonese in un minuto con due gol (2-2 risultato finale). Il punto guadagnato nella città lombarda è arrivato dopo 3 successi consecutivi; ora il Palermo è a quota 46 punti, a soli 2 di distanza dal Venezia, attualmente in seconda posizione e in piena corsa per la promozione diretta.19:28

Stessa determinazione, obiettivo diverso per la Ternana, che ha bisogno più che mai di punti per allontanarsi dalla zona rossa della classifica. Gli umbri guidati da Breda sono imbattuti da 3 partite consecutive, nelle ultime due senza subire neanche un gol. Attualmente occupano il quartultimo posto con 26 punti. 19:31

FORMAZIONE UFFICIALE PALERMO (4-3-3): Pigliacelli - Diakitè, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund - Ranocchia, Claudio Gomes, Segre - Di Mariano, Brunori, Chaka Traorè. Allenatore: Corini.20:01

FORMAZIONE UFFICIALE TERNANA (3-5-2): Iannarilli - Sgarbi, Capuano, Dalle Mura - Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni - Pereiro, Raimondo. Allenatore: Breda.20:01

Corini lancia Chaka Traorè dal primo minuto che formerà l'attacco con Brunori e Di Mariano, in panchina Di Francesco. In difesa recuperato Lund, assente contro la Cremonese. Gomes anche se non al meglio parte comunque titolare in mezzo al campo, con lui Segre e Ranocchia.20:10

Turnover per Breda a partire dall'attacco: titolare Raimondo in coppia con Pereiro, dalla panchina Favilli. In difesa Dalle Mura preferito a Lucchesi mentre a centrocampo torna dal primo minuto Pyyhtia.20:15

1' Si parte! Comincia Palermo-Ternana. Fischia l'arbitro Bonacina.20:31

2' Sponda di qualità di Brunori che con il tacco passa la palla a Segre. Poi Chaka Traorè si invola verso la porta con una finta fermato dagli avversari: calcio di punizione dal limite dell'area. 20:34

3' Calcio di punizione battuto direttamente in porta da Ranocchia. Ci pensa Iannarilli a respingere.20:35

5' Ancora un dribbling di Chaka Traorè su Casasola che commette fallo fermando l'ex Milan. Subito scintille tra i due, interviene l'arbitro.20:37

6' TRAVERSA DI BRUNORI! La palla arriva all'attaccante dopo esser stata respinta dal calcio di punizione. Tiro morbido che finisce sulla traversa.20:39

8' Ancora il Palermo con Ranocchia. Attenti gli avversari che mandano in calcio d'angolo. 20:40

9' Ancora Chaka Traorè, cross teso raso terra in area, nessun compagno arriva alla deviazione vincente. Tanto Palermo in questo avvio di partita. 20:41

10' GOOOL! Palermo-TERNANA 0-1! Gol di Pereiro! Nel momento migliore del Palermo la sblocca la Ternana! Tiro con il destro incrociando nell'angolino dove Pigliacelli non riesce ad arrivare.



10' Assist Antonio Raimondo.20:43

13' ANCORA TERNANA! PIGLIACELLI in quale modo respinge! Sinistro centrale ma molto potente di Pyyhtia, lasciato tutto solo appena fuori dall'area di rigore.20:44

15' Rimane alta la Ternana, adesso sembra far più fatica il Palermo.20:47

17' OCCASIONE PALERMO! Dribbling e cross di Traorè, Capuano devia la palla dell'ex Milan rischiando di mandarla nella propria rete.20:49

19' Gol Kristoffer Lund Hansen



