Tutto pronto allo Stadio Libero Liberati di Terni, tra poco sarà Ternana-Ascoli! In questo copioso primo pomeriggio di B, il calendario chiama al confronto Fere e Picchio in uno scontro dall'importanza inestimabile per la zona salvezza. L'incrocio più recente tra le due compagini risale allo scorso 26 settembre, gara d'andata in cui i bianconeri si imposero per 2-0 sui ternani, tra le mura del Del Duca. Momentaneamente, gli odierni padroni di casa sono fissi al terzultimo posto, con 34 punti totali, e provengono da ben tre 0-0 consecutivi; situazione di classifica leggermente più avanzata quella della Ternana, che galleggia sulla soglia dei playout a più uno sullo Spezia sedicesimo.13:28