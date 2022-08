PREPARTITA

SPAL - Cagliari è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie B 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 27 agosto alle ore 20:45 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Arbitro di SPAL - Cagliari sarà Lorenzo Maggioni coadiuvato da Salvatore Affatato e Claudio Barone. Al VAR invece ci sarà Antonio Di Martino.

Attualmente la SPAL si trova 17° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece il Cagliari si trova 5° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La SPAL ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; il Cagliari ha segnato 3 gol e ne ha subiti 2.

In casa la SPAL ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Cagliari ha totalizzato 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La SPAL nelle prime 2 partite ha affrontato Reggina, l'Ascoli ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Cagliari nelle prime 2 giornate ha affrontato Como, il Cittadella ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte.

La SPAL ha incontrato nell'ultima partita l'Ascoli pareggiando 1-1 mentre Il Cagliari ha incontrato il Cittadella vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Andrea La Mantia con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Antoine Makoumbou con 1 gol.

SPAL e Cagliari si sono affrontate 4 volte in campionato. Nei precedenti match la SPAL non ha mai vinto, il Cagliari non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

SPAL-Cagliari ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Cagliari è una delle due squadre (insieme al Chievo) contro cui la SPAL non ha mai vinto e al tempo stesso non ha mai perso in Serie B: tutti i quattro precedenti coi sardi nella competizione sono terminati in parità. Contro nessuna squadra ha disputato più partite senza mai perdere, mentre solo contro la Pro Vercelli ha giocato più sfide senza mai vincere (sei).

Entrambi i precedenti disputati tra SPAL e Cagliari in casa dei ferraresi in Serie B sono terminati con il punteggio di 1-1 (nel 1977 e nel 1978). I sardi, però, hanno vinto l’ultimo precedente di campionato al Mazza (1-0 il 23 giugno 2020 in Serie A, rete di Simeone nel recupero).

La SPAL ha ottenuto un punto nelle prime due partite di questo campionato e solo nel 1974/75 e nel 1976/77 ha conquistato solo un pareggio nelle prime tre gare stagionali di Serie B: nelle altre 22 stagioni ha sempre conquistato almeno due punti.

La SPAL ha perso la prima gara casalinga di questa Serie B subendo tre reti contro la Reggina e non colleziona due ko interni di fila con almeno due reti subite in ognuna di queste gare dal marzo scorso (contro Ascoli e Cremonese).

Il Cagliari potrebbe rimanere imbattuto nelle prime tre gare stagionali di Serie B per la 12ª volta, in quattro di queste occasioni ha guadagnato la promozione a fine anno.

Il Cagliari ha perso solo una delle ultime otto trasferte di Serie B (4V, 3N) e ha pareggiato la gara d’esordio di questo campionato a Como; i sardi non collezionano almeno due segni X consecutivi lontano da casa nella competizione dal marzo 2004 (serie di tre gare in quel caso).

Il Cagliari ha trovato la rete in ognuna delle ultime otto gare esterne di Serie B; solo nel 1932 la squadra sarda ha fatto registrare una serie più lunga (11 gare esterne in gol in quel caso).

In questo campionato nessuna squadra ha effettuato più recuperi alti della SPAL (18), mentre nessuna ne conta meno del Cagliari (cinque).

Tra gol e assist sono sei i giocatori del Cagliari che hanno partecipato a una rete in questo campionato (Zito, Rog, Millico, Pereiro, Mancosu, Makoumbou), solo il Frosinone (sette) ne conta di più.

Marco Mancosu ha iniziato la stagione con la SPAL per poi passare al Cagliari; il fresco ex della gara ha giocato 35 gare con la maglia dei ferraresi in Serie B collezionando sei reti e due assist.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

SPAL Cagliari Partite giocate 2 2 Numero di partite vinte 0 1 Numero di partite perse 1 0 Numero di partite pareggiate 1 1 Gol totali segnati 2 3 Gol totali subiti 4 2 Media gol subiti per partita 2.0 1.0 Percentuale possesso palla 60.2 60.9 Numero totale di passaggi 830 1041 Numero totale di passaggi riusciti 645 883 Numero di tiri nello specchio per partita 11 10 Percentuale di tiri in porta 55.0 47.6 Numero totale di cross 45 54 Numero medio di cross riusciti 18 15 Duelli per partita vinti 117 111 Duelli per partita persi 100 89 Corner subiti 13 8 Corner guadagnati 12 14 Numero di punizioni a favore 33 32 Numero di punizioni concesse 31 21 Tackle totali 40 24 Percentuale di successo nei tackle 77.5 62.5 Fuorigiochi totali 2 5 Numero totale di cartellini gialli 8 1 Numero totale di cartellini rossi 0 0

