Catanzaro - Ternana è valevole per la giornata numero 2 del campionato di Serie B 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 27 agosto alle ore 20:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Catanzaro - Ternana sarà Niccolò Baroni coadiuvato da Claudio Barone e Marco Ceolin. Al VAR invece ci sarà Luca Pairetto.

Attualmente il Catanzaro si trova 10° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece la Ternana si trova 17° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Catanzaro ha segnato 0 gol e ne ha subiti 0; la Ternana ha segnato 1 gol e ne ha subiti 2.

In casa il Catanzaro ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa la Ternana ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Il Catanzaro nell'ultima partita ha affrontato la Cremones ottenendo 1 punto.

La Ternana nella prima giornata ha affrontato la Sampdoria ottenendo 0 punti.

Catanzaro e Ternana si sono affrontate 18 volte in campionato. Nei precedenti match il Catanzaro ha vinto 8 volte, la Ternana ha vinto 8 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Catanzaro-Ternana ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il 19° confronto tra Catanzaro e Ternana in Serie B: il bilancio è in perfetto equilibrio con otto vittorie per parte e due pareggi.

Dopo aver vinto sei delle prime sette partite in casa contro la Ternana (1P), il Catanzaro ha perso le due più recenti; la formazione calabrese non ha mai perso tre gare interne di fila contro un singolo avversario nel torneo.

Il Catanzaro non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie B (1N, 7P): l’ultimo successo della squadra calabrese nel torneo cadetto risale ad aprile 2006 ed è arrivato proprio contro la Ternana (successo esterno per 2-0 grazie ai gol di Mattioli e De Sousa).

La Ternana ha perso le ultime sei partite disputate in Serie B; l’ultima volta che la squadra umbra ha registrato una striscia più lunga di sconfitte consecutive nel campionato cadetto risale al settembre 2021 (serie di otto iniziata nell’aprile 2018).

Il pressing della Ternana ha prodotto l'interruzione alta di 22 sequenze degli avversari nella prima giornata della Serie B 2023/24, solamente il Cittadella ha fatto meglio (24).

Filippo Distefano (classe 2003) è il giocatore più giovane tra quelli che sono andati a bersaglio nella prima giornata di questa Serie B e uno dei tre che hanno trovato il gol da subentrati (insieme a Bernabé del Parma e Zilli del Cosenza).

Alfredo Donnarumma, che ha giocato 53 gare e segnato 15 gol in Serie B con la maglia della Ternana tra il 2021/22 e il 2022/23, è già andato a bersaglio contro la sua ex squadra: il 20 gennaio 2018 con l’Empoli (successo 2-1 per i toscani in quel caso, al “Castellani”).

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Catanzaro Ternana Partite giocate 1 1 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 0 1 Numero di partite pareggiate 1 0 Gol totali segnati 0 1 Gol totali subiti 0 2 Media gol subiti per partita 0.0 2.0 Percentuale possesso palla 57.2 46.1 Numero totale di passaggi 557 365 Numero totale di passaggi riusciti 482 263 Numero di tiri nello specchio per partita 2 3 Percentuale di tiri in porta 50.0 60.0 Numero totale di cross 5 18 Numero medio di cross riusciti 2 7 Duelli per partita vinti 39 67 Duelli per partita persi 38 44 Corner subiti 6 4 Corner guadagnati 2 5 Numero di punizioni a favore 19 11 Numero di punizioni concesse 7 10 Tackle totali 7 24 Percentuale di successo nei tackle 14.3 79.2 Fuorigiochi totali 2 2 Numero totale di cartellini gialli 1 3 Numero totale di cartellini rossi 0 0

