Sampdoria, Pirlo si sfoga prima del Como, gara chiave per i playoff: “In Italia tutti allenatori”

Il tecnico blucerchiato ha risposto con un certo fastidio alle critiche per i recenti risultati della squadra blucerchiata: “È facile parlare quando sei allo stadio o guardi la partita in tv”

Andrea Pirlo non ci sta: alla vigilia della sfida tra la sua Sampdoria e il Como, fondamentale per la corsa ai playoff di serie B, il tecnico s’è lasciato andare ad uno sfogo contro le critiche raccolte sui social network.

Serie B, Sampdoria-Como gara chiave per i playoff

Dopo 34 giornate di campionato la Sampdoria è all’8° posto in serie B, l’ultimo che garantisce l’accesso ai playoff promozione, con un punto di vantaggio su Pisa e Cittadella, 2 sul Südtirol. Traduzione: la partita di domani a Marassi contro il Como ha un’importanza fondamentale per i blucerchiati, anche a causa del valore dell’avversario, attualmente 2° dopo aver inanellato ben 5 vittorie consecutive.

Sampdoria, lo sfogo di Pirlo contro i critici

La Sampdoria, invece, non vince da tre giornate: l’ultimo successo è stato il 4-1 alla Ternana del 1 aprile, seguito poi dal 2-2 di Palermo, dalla pesante sconfitta interna col Südtirol e dallo 0-0 nel derby con lo Spezia. Risultati che hanno scatenato le critiche nei confronti di Andrea Pirlo: alla vigilia del match col Como, il tecnico blucerchiato s’è lasciato andare a un duro sfogo contro gli opinionisti social. “Sono criticato sui social? Normale: se vinci sei bravo, se perdi non lo sei – ha dichiarato Pirlo -. In Italia ci sono 60 milioni di allenatori, ma non tutti possono farlo. È facile parlare quando sei allo stadio o guardi la partita davanti alla tv, un altro conto è essere qui a lavorare quotidianamente. Le critiche non mi hanno mai influenzato, io continuo a lavorare con la mia testa”.

Pirlo difende la Sampdoria

Pirlo ha poi ricordato che, prima delle tre partite senza vittorie, la Sampdoria si era attestata su un buon livello di gioco. “Siamo una squadra che è stata altalenante, quasi in tutto il percorso, ma con uno spirito preciso – ha aggiunto il tecnico -. Le ultime 2 partite non le abbiamo fatte benissimo, ma venivamo da un buon filotto giocando anche contro squadre con cui si fa fatica a giocare. Il Como? Sarà una bella partita, contro una squadra che gioca bene e che ha l’obiettivo della promozione diretta. Ma noi vogliamo andare ai playoff, le due squadre si giocano tanto e la posta in palio è importante”.