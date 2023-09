Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori19:36 Fonte: Gettyimages

Il Parma, primo in classifica e imbattuto in questo inizio campionato, ospita un Bari che sta faticando piú del previsto: solo decimi i Galletti, senza sconfitti ma con cinque pareggi e una vittoria in cassetto.19:36

Sono ufficiali le formazioni del match: PARMA (4-2-3-1), Chichizola - Delprato, Balogh, Circati, Ansaldi - Estevez, Hernani - Partipilo, Sohm, Mihaila - Colak. A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Benedyczak, Bernabé, Begic, Bonny, Hainaut, Coulibaly, Zagaritis, Di Chiara, Man.20:09

La formazione del BARI (4-3-2-1), Brenno - Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci - Koutsoupias, Maiello, Maita - Sibilli, Aramu - Nasti. A disposizione: Farroni, Matino, Benali, Bellomo, Achik, Diaw, Faggi, Zuzek, Edjouma, Acampora, Morachioli, Frabotta.20:22

Turn over abbastanza importante per Pecchia che lascia molti big in panchina, attacco affidato a Colak; Balogh e Ansaldi dal primo minuto in difesa.20:23

Mignani con Nasti da prima punta, Sibilli e Aramu alle sue spalle. Regia al solito Maiello, in difesa coppia di esperienza con Vicari e Di Cesare.20:24

Dirige il match l'arbitro Juan Sacchi.20:31

1' INIZIA PARMA - BARI! Primo pallone per i ducali.20:31

1' HERNANI! Dopo 15 secondi, prima conclusione del match: scarico di Partipilo per l'ex Reggina che calcia alto.20:32

2' ANNULLTATO IL GOL AL PARMA! Conclusione di Partipilo che Brenno respinge, tap in di Colak vincente ma Sacchi ferma per un precedente fuorigioco.20:33

3' Ricci entra in area e crossa, allontana Circati: partita iniziata fortissimo.20:34

4' Partipilo tocca per Mihaila, lo ferma Vicari in scivolata: ritmo veramente indemoniato per i ducali.20:35

5' Rischia molto il Parma con un pressing altissimo, fidandosi dell'uno contro uno di un suo centrale con Nasti.20:37

6' Chichizola anticipa Nasti, che prova a disturbarlo: l'ex Getafe non sbaglia la uscita.20:37

7' Brenno risponde al pariruolo avversario con una uscita alta su Partipilo sul secondo palo.20:38

9' AMMONITO Giuseppe Sibilli. L'ex Pisa trattiene Partipilo, primo giallo del match. 20:40

10' Partipilo prova lo schema per liberare Colak, palla che finisce sul fondo.20:41

10' Punizione per il Parma: Mihaila prova la botta sul secondo palo, ultima deviazione di Delprato.20:52

11' COLAK! Conclusione potente del croato, Brenno blocca in due tempi.20:42

13' Bari che prova con il giro palla per uscire dalle gabbie del pressing ducale.20:44

14' GOL! PARMA - Bari 1-0! Rete di Anthony Partipilo. Conclusione dalla distanza dell'ex di giornata, un sinistro a giro che termina sotto il sette!



15' Parma che corona un primo quarto d'ora di grande calcio con la rete del vantaggio, Bari in difficoltà.20:47

17' Il Bari prova la reazione, alzando di molto il suo baricentro: ora il Parma si chiude e prova a ripartire.20:49

18' Cross di Mihaila, attento Vicari che anticipa sul secondo palo Colak.20:49

19' Proteste del Parma che chiedeva un cartellino per Durval, dopo una trattenuta su Mihaila.20:51

21' NASTI! Colpo di testa della punta sul cross di Ricci: ultimo tocco di Hernani.20:53

22' Partita non cattiva ma di cui i giocatori sentono l'importanza: molti i battibecchi in campo.20:54

24' Sibilli apre per Aramu, stranamente l'ex Genoa non controlla bene: scarico per Surval, Nasti di testa manda alto.20:55

25' Altro errore di Aramu, il fantasista paga la condizione fisica non ottimale.20:56

27' ARAMU! Sponda di Nasti, grandissimo tocco a seguire del fantasista che così si libera di due uomini: la sua conclusione é respinta da Chichizola.20:58

29' Bari che ora spinge con continuità, i Galletti alla ricerca del pareggio.21:00

30' Gioco fermo per una pallonata in faccia a Durval: si riprenderà con la palla a due e la sfera ai ducali.21:01

31' Cross al centro per Mihaila, il fantasista lamenta una trattenuta di Durval: si continua a giocare.21:02

32' ANCORA PARTIPILO! Conclusione dal limite a giro dell'ex Ternana, Brenno respinge a lato.21:03

34' AMMONITO Valerio Di Cesare. Intervento in ritardo su Mihaila che stava chiudendo un triangolo con Sohm. Giallo anche all'esperto difensore del Bari. 21:05

35' SOHM! Punizione potente dell'esterno, palla di poco alta sopra il sette!21:06

36' Bel cross di Partipilo, Sohm non ci arriva sul secondo palo: torna a spingere il Parma.21:07

37' Cross a rientrare di Ansaldi, Colak trova il colpo di testa ma alza a campanile, mandando la sfera a lato.21:07

39' Possesso palla del Bari, Galletti che non trovano peró varchi.21:10

40' Parma che controlla ma fatica a ripartire come nella prima metá del primo tempo.21:12

41' Cross di Durval, attento Chichizola a bloccare sul primo palo dopo varie deviazioni.21:12

43' Punizione al centro di Aramu, colpo di testa di Koutsoupias che manda alto: il giocatore rimane a terra dopo lo scontro testa contro testa con Delprato.21:15

44' Si rialza il centrocampista greco, che deve uscire momentaneamente dal campo: con lui anche Circati, l'altro giocatore coinvolto nello scontro.21:16