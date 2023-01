Al Pier Luigi Penzo tutto pronto per Venezia-Cittadella, ventiduesima giornata di Serie B.13:24

Derby veneto e scontro salvezza tra le due squadre divise da tre punti in classifica - a favore dei patavini: gli arancioneroverdi cercano il primo successo del 2023, granata vogliosi di continuare la striscia positiva dopo la vittoria contro il Pisa e il pareggio contro il Cagliari.13:26

4-3-1-2 per il Cittadella: Kastrati - Mattioli, Visentin, Frare, Giraudo - Crociata, Pavan, Vita - Antonucci - Ambrosino, Maistrello. A disp.: Maniero, Perticone, Del Fabro, Donnarumma, Carriero, Ciriello, Embalo, Varela, Asencio.13:42

Mercato massivo in settimana: lasciano tra gli altri Wisniewski e Crnigoj, i nuovi Hristov, Ellertsson, Ciervo e Beghetto partono dalla panchina. Vanoli non apporta novità tattiche allo schieramento, riproponendo il 3-5-2 con Johnsen-Pohjanpalo in attacco e i terzini destri Candela e Zampano (adattato a sinistra) sulle fasce.13:38