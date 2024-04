Madrid, Darderi domina Monfils e trova Fritz. Errani e Bronzetti al 2° turno, out Trevisan e Cocciaretto

Tre su cinque per l'Italia nella prima giornata del Masters 1000 combined di Madrid, con Darderi, Errani e Bronzetti che volano al 2° turno. Subito fuori invece Trevisan e Cocciaretto

Prima giornata del Masters 1000 combined di Madrid con tanta Italia in campo, soprattutto nel tabellone femminile. La copertina se la prendono Luciano Darderi, che contro Gael Monfils ha ottenuto la sua prima vittoria “1000”, e Sara Errani, autrice di epica rimonta contro Caroline Wozniacki. Bene anche Lucia Bronzetti, subito tout invece Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

Darderi batte Monfils

Giornata che difficilmente Darderi dimenticherà. Oggi Luciano ha infatti ottenuto la sua prima vittoria in un torneo di categoria Masters 1000 battendo in due set Gael Monfils con il risultato di 6-4 6-2. Partita praticamente senza sbavature quella dell’azzurro classe 2002, che parte splendidamente strappando subito la battuta all’avversario, che si trovava avanti 40-0 nel game, sfrutta i tanti (39) errori gratuiti del francese e con quattro break totali – uno solo quello ottenuto da Monfils – chiude l’incontro in un’ora e diciassette minuti. Al prossimo turno Darderi affronterà Taylor Fritz (testa di serie n°12) per la prima volta in carriera.

Impresa Errani contro Wozniacki

A pochi giorni dal suo 37esimo compleanno (che festeggerà il prossimo lunedì) Errani si è fatta un regalo anticipato battendo in rimonta (3-6 7-5 7-5) l’ex n°1 al mondo Caroline Wozniaki, tornata a competere lo scorso anno dopo una pausa di quasi tre anni. Dopo un primo set controllato facilmente dalla danese, l’azzurra n°100 WTA ha iniziato a servire meglio e, soprattutto, ha cambiato atteggiamento, dimostrando di voler vincere a tutti i costi il match e non demoralizzandosi neanche quando la Wozniacki le ha strappato la battuta sia nel 2° che nel 3° set al momento di servire per i rispettivi parziali. Al secondo turno Errani affronterà la testa di serie n° 11 Beatriz Haddad Maia, contro cui ha vinto tre dei quattro precedenti, di cui l’ultimo però risale al 2018, proprio qui a Madrid.

Avanza anche Bronzetti

Vittoria più agile invece per Bronzetti, che ha battuto per la terza volta in carriera, su tre confronti diretti, Varava Gracheva. Match dominato da Lucia, che nel primo set brekka in tre occasioni l’avversaria e cede una sola volta la battuta e poi nel secondo invece strappa la battuta nell’ottavo game portandosi sul 5-3 e chiudendo al servizio senza cedere nemmeno un 15. Al 2° turno di Madrid Bronzetti se la vedrà per la prima volta in carriera contro l n°4 WTA Elena Rybakina.

Trevisan e Cocciaretto subito out

Subito fuori Trevisan ed Cocciaretto. Martina ha ceduto a Sloane Stephens al termine di una maratona che ha superato le tre ore e un quarto e terminata 6-3 5-7 6-4. Quello tra l’azzurra n°76 WTA e la statunitense recente vincitrice a Rouen è stato un match molto combattuto fin dall’inizio, contraddistinto di break e contro-break costanti fino al terzo set, in cui la nativa di Plantation ha colto il solo break nel parziale nel nono game.

Sconfitta in rimonta (3-6 6-4 6-4) invece per Cocciaretto contro Magda Linette. L’azzurra n°54 WTA parte bene nel primo set strappando subito la battuta e reagendo al contro-break subito nel sesto game vincendo i tre giochi successivi per chiudere il parziale. Nei successivi due set cambia però l’inerzia del match, con la polacca che prende campo costringendo l’avversaria ad arretrare. Nel secondo la n°48 si porta avanti di due break, per poi cederne uno prima di chiudere alla seconda volta in cui si era ritrovata a servire per il set, mentre nel terzo, dopo un break e contro-break immediato, strappa la battuta nel settimo gioco ad Elisabetta, che sotto 5-4 si procura un chance di break che non sfrutta permettendo poi all’avversaria di chiudere in due ore e dieci minuti.