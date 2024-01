Si chiude al Tombolato la giornata numero 22 del campionato di Serie B dove i padroni di casa, in piena lotta per un posto nella post-season ma sconfitti nettamente dalla Ternana nell'ultimo turno, affrontano una Samp in netta difficoltà dopo quattro turni senza vittoria. Fischio d'inizio alle 16.15.15:55

In casa blucerchiata sono Kasami per Ricci, Alvarez per Verre e Benedetti per Stojanovic, con arretramento di Depaoli sulla linea dei difensori, i tre cambi rispetto alla brutta sconfitta interna contro il Parma dell'ultima giornata.16:06