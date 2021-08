LIVE VICENZA - FROSINONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta del match tra Vicenza e Frosinone, valido per la seconda giornata del campionato di Serie B.17:32

Il Menti riapre finalmente le porte ai tifosi, per un Vicenza che cerca subito il riscatto dopo la sconfitta all'esordio contro il Cittadella.17:33

4-3-1-2 per il Vicenza: Pizzignacco - Calderoni, Brosco, Cappelletti, Di Pardo - Proia, Rigoni, Zonta - Dalmonte - Lanzafame, Diaw.17:56

4-3-3 per il Frosinone: Ravaglia - Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali - Boloca, Maiello, Garritano - Canotto, Ciano, Zerbin.17:39

Per il Vicenza Lanzafame vince il ballottaggio con Giacomelli, Pizzignacco (che ha fatto bene contro il Cittadella) con Grandi. Pasini in panchina. Per il Frosinone spicca la presenza di Garritano, Rohden parte dalla panchina.17:59