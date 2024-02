Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Brescia e Cittadella, gara valida per la 23esima giornata del campionato di Serie B.13:42

Il Brescia, sconfitto nell’ultimo turno dalla Cremonese, cerca la vittoria per rientrare nella zona playoff, distante solo due punti. La squadra di Maran si trova infatti al nono posto con 29 punti.13:42

Non sta meglio il Cittadella, che viene da due sconfitte consecutive con Ternana e Sampdoria e vuole i tre punti per confermare la propria posizione in classifica (sesto posto a 36 punti).13:43