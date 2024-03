Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Vito Gigi Marulla

Città: Cosenza

Capienza: 24209 spettatori23:57 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Cosenza-Catanzaro, gara valida per il 28° turno di Serie B. 23:57

Il derby di Calabria mette di fronte i padroni di casa, a metà classifica con 33 punti, e gli ospiti, i quali navigano in piena zona playoff con 45 punti all'attivo. 00:03

Al San Vito ''Gigi Marulla'' dirige il signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Cipressa e Bahri. Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera. Al VAR Matteo Gariglio, AVAR Orlando Pagnotta.00:07

I rossoblù sono reduci dal buon pari in casa della capolista Parma mentre i giallorossi hanno battuto il Bari al ''Ceravolo''. 00:12

FORMAZIONE COSENZA (4-4-2): Micai - Gyamfi, Camporese, Venturi, Frabotta - Marras, Calò, Praszelik, Antonucci - Tutino, Mazzocchi. A disposizione: Lai, Marson, D'Orazio, Fontanarosa, Occhiuto, Barone, Viviani, Florenzi, Zuccon, Voca, Crespi, Canotto, Forte. 16:08

FORMAZIONE CATANZARO (4-4-2): Fulignati - Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli - D'Andrea, Petriccione, Pompetti, Vandeputte - Ambrosino, Iemmello. A disposizione: Oliveri, Verna, Belpanno, Sounas, Biasci, Pontisso, Donnarumma, Brignola, Stoppa, Miranda, Antonini, Sala. 16:03

Caserta recupera Zuccon, Voca e Viviani per la panchina; Tutino con Mazzocchi in attacco, Marras e Antonucci esterni di centrocampo. Vivarini conferma Ambrosino-Iemmello coppia offensiva, Biasci rientra dalla squalifica parte dalla panca; D'Andrea e Pompetti novità in mediana. 16:09

Nel match d'andata vittoria delle Aquile firmata Iemmello e Biasci. 00:28

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:09

Squadre in campo agli ordini di Fabbri: padroni di casa in casacca blu con strisce orizzontali rosse, ospiti in completo rosso con inserti gialli. 16:16

1' INIZIA COSENZA-CATANZARO! Primo pallone giocato da Iemmello. 16:17

1' Fallo di Marras su Petriccione, primo fischio del direttore di gara. 16:18

3' Occasione per i padroni di casa: lancio di Calò, Tutino controlla la sfera e calcia, Scognamillo chiude in corner. 16:21

4' Discesa di Venturi palla al piede, poi non si intende con Antonucci e il pallone esce sul fondo. 16:22

5' Preoccupazione per il Cosenza: Tutino lamenta un problema ma rientra in campo. Forte in preallarme. 16:24

6' AMMONITO MARRAS: fallo di Petriccione. 16:23