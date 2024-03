Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Leonardo Garilli

Città: Piacenza

Capienza: 21668 spettatori15:54 Fonte: Gettyimages

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di FeralpiSalò-Sampdoria, gara valida per la 28esima giornata del campionato di Serie B.15:54

Sfida ad alta tensione al Garilli di Piacenza tra due squadre separate da soli sette punti in classifica e in piena lotta per non retrocedere. I padroni di casa, penultimi in classifica, sono reduci dalla bella vittoria esterna di La Spezia che ha rilanciato le chances di salvezza mentre gli ospiti sono usciti sconfitti dalla gara contro la Cremonese e hanno solo due punti di margine sulla zona playout. Fischio d'inizio alle ore 16.15.15:59

Dirige il match Cosso con Bresmes e Niedda ad assisterlo. Quarto ufficiale Gasperotti. Al VAR ci sono Aureliano e Paganessi.16:00

FORMAZIONE UFFICIALE FERALPISALO': 3-5-2 per gli uomini di Zaffaroni. Pizzignacco - Bergonzi, Pilati, Balestrero - Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto - Manzari, La Mantia. A disposizione: Liverani, Volpe, Voltani, Butic, Krastev, Zennaro, Hergheligiu, Verzelletti, Attys, Letizia, Pietrelli.16:13

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: 3-5-2 anche per i doriani. Stankovic - Leoni, Ghilardi, Gonzalez - Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca - Verre, De Luca. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Esposito, Lotjonen, Alvarez, Giordano, Depaoli, Girelli, Conti, Ntanda-Lukisa, Alesi, Pozzato.16:05

Un solo cambio per i Leoni del Garda rispetto alla vittoria sullo Spezia nel turno infrasettimanale: al centro della difesa c'è Pilati al posto di Ceppitelli, in attacco ancora spazio alla coppia Manzari-La Mantia. Nella Samp c'è Leoni al posto di Piccini nel trio davanti a Stankovic, in attacco torna Verre con Alvarez inizialmente in panchina e a centrocampo sono ben tre le novità con Stojanovic e Barreca sulle fasce, oltre al ritorno di Kasami per sostituire l'infortunato Benedetti.16:11

Squadre in campo al Garilli dove, per il momento, non piove.16:14

Si comincia!16:17

Subito Feralpi aggressiva sulla trequarti avversaria, Leoni però fa buona guardia e guadagna una rimessa dal fondo.16:18

3' Gran discesa di Tonetto sulla sinistra ma l'esterno verdeblu perde la presa sul pallone al momento dell'ingresso in area. Sarà comunque corner per i padroni di casa.16:20

3' Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina, la Samp prova a distendersi in contropiede ma l'azione viene rallentata e gli uomini di Pirlo scelgono di gestire palla nei pressi della metà campo.16:20

5' Verre cerca Barreca col rasoterra alle spalle di Felici, l'esterno doriano viene anticipato dal diretto avversario e finisce per commettere fallo in attacco.16:22

7' Non c'è predominio di una delle due squadre finora, il campo pesante non sta facilitando le azioni offensive.16:24

8' RIGORE PER LA SAMP! Verre anticipa Felici in area di rigore e va a terra con un pizzico di ritardo dopo il contatto col difensore bresciano. Cosso indica subito il dischetto.16:25