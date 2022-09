Benvenuti allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia per la sfida tra Brescia e Perugia, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B 2022-23.13:31

Gli ospiti invece non hanno cominciato positivamente il nuovo campionato. Gli umbri sono infatti reduci da una netta sconfitta per 3-1 subita in casa per mano del Bari dopo che nelle precedenti due uscite gli umbri hanno ottenuto solo un pareggio casalingo col Parma, preceduto da una sconfitta patita sul campo del Palermo.13:35