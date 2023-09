Al Tombolato tutto pronto per il derby veneto Cittadella-Venezia, posticipo della quarta giornata di Serie B.18:19

I granata, reduci dal pareggio in extremis contro il Bari, affrontano gli arancioneroverdi, capaci di ribaltare il risultato a Genova contro la Samp.11:23

4-3-2-1 per il Venezia: Joronen - Candela, Altare, Idzes, Sverko - Bjarkason, Tessmann, Lella - Pierini, Andersen - Pohjanpalo. A disp.: Bertinato, Grandi, Zampano, Dembele, Modolo, Ullmann, Busio, Ellertsson, Cheryshev, Johnsen, Gytkjaer.20:06

Vanoli dà una chance da titolare a Bjarkason e Lella in mediana e opta per Andersen con Pierini alle spalle di Pohjanpalo. Sull'out di sinistra, riposo per Zampano, gioca Sverko.20:05