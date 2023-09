Ancora a quota zero, la Ternana cerca di conquistare i suoi primi tre punti in questo avvio di stagione. Solo una vittoria invece per la squadra ospite, nella seconda giornata contro la Cremonese che, con gli altri due pareggi, contro Palermo e Cittadella, porta la squadra di Mignani attualmente in settima posizione, complice anche la momentanea sconfitta del Cosenza sul campo del Brescia.18:04