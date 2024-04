Saudi League, Ronaldo peggiore in campo ma l’Al Nassr vince, Gerrard beffato al 96’

L'Al Hilal ha ancora sei gare e un cospicuo vantaggio per centrare il titolo in Saudi League; insegue l'Al Nassr di CR7 attualmente al secondo posto

Laporte tiene in vita l’Al Nassr e la Saudi League. In un incontro carico di aspettative per Cristiano Ronaldo, che è tornato in campo con l’Al Nassr dopo aver scontato una squalifica ridotta, a far la differenza è invece Aymeric Laporte, il difensore centrale spagnolo, che al 68′ ha segnato il gol decisivo per la vittoria dei suoi contro l’Al-Khaalej (1-0). Il club allenato da Luis Castro resta al secondo posto a quota 71 punti ma con una gara in più rispetto all’Al Hilal che mantiene il primato a quota 80 ed è prossima alla vittoria del titolo in Saudi League, con cinque giornate mancanti al termine. Il riassunto delle gare della 29esima giornata del campionato arabo.

Saudi League, Ronaldo sempre in fuorigioco mentre Laporte brilla

Contrariamente alle aspettative, Cristiano Ronaldo si è trovato in difficoltà durante tutta la partita, costantemente segnalato in fuorigioco, con due gol annullati, e incapace di concretizzare le occasioni sotto rete. Nonostante abbia segnato 36 gol nella stagione, il portoghese non è riuscito a incidere nella partita, complice anche una brutta distorsione alla caviglia, mentre Laporte è emerso come protagonista, segnando il suo quarto gol stagionale e regalando la vittoria alla sua squadra.

L’Al Nassr tiene ancora in vita la Saudi League

Nonostante la mancanza di gol da parte di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr ottiene una vittoria fondamentale che mette ancora pressione sull’Al Hilal, prima in classifica. Con sole cinque partite restanti, la lotta per il titolo però sembra chiuse anche se il club di CR7 centrasse tutte e cinque le vittorie e raggiungesse quota 86 punti. L’Al Nassr ora concentrerà i propri sforzi anche nelle semifinali di Coppa in programma mercoledì, un’opportunità per aggiudicarsi un titolo importante in questa stagione.

Saudi League, l’Al Ettifaq di Gerrard stecca ancora

Tra gli altri risultati di Saudi League, per la 29esima giornata, si segnala il pareggio dell’Al Ettifaq di Gerrard fuori casa contro l’Al Raed per 2-2: la squadra dell’ex Liverpool rimonta lo svantaggio iniziale, segna il 2-1 con Camara al 92′ ma viene beffata al 96′ da Normann . Sempre peggio, invece, l’Abha dell’ex Viola Tatarusanu che incassa 4 reti e sprofonda al penultimo posto in classifica a quota 25 punti e a forte rischio retrocessione.

Si ricorda che i diritti tv della Saudi League sono stati acquisiti da LA7 che trasmette le migliori gare di ogni turno anche su LA7/D e su LA7.it

