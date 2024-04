Saudi League: l’Al-Ittihad fa festa al 96’, occasione sprecata per l’Al-Ettifaq di Gerrard

L'Al Ittihad si conferma tra le prime quattro e accorcia sul terzo posto detenuto dall'Al Ahli; l'Al Nassr di Cr7 accorcia le distanza dalla vetta

L’Al Ittihad raggiunge il quarto posto in Saudi League dopo una vittoria al cardiopalma in trasferta per 3-2 contro l’Al Hazem. Non è stato Benzema, in campo per 90′ minuti, a regalare il successo esterno a Marcelo Gallardo ma un’autorete avversaria di Dahmen al 96′. Non sfrutta il turno agevole, invece, l’Al Ettifaq di Gerrard che pareggia in casa per 0-0 contro l’Al Wehda. Intanto, l’Al Nassr di Ronaldo approfitta di un turno di stop per l’Al Hilal per accorciare in classifica e insidiare il primato. Tutti i risultati della 28esima giornata, e gli aggiornamenti, della Saudi League PRO.

Saudi League, l’Al Ittihad super l’Al Taawoun

Pareggia per 1-1 l’Al Taawoun dell’ex Serie A Musa Barrow, ancora out per infortunio fino a metà Maggio. L’Al Ittihad di Marcelo Gallardo coglie l’occasione per raggiungere il quarto posto in Saudi League. L’Al Hazem ha regalato due autoreti agli avversari che hanno concesso al club della parte orientale di Jeddah di vincere per 3-2, nonostante l’ex Pallone d’Oro Benzema non sia riuscito ad essere decisivo nei 90 minuti. Con 50 punti, l’Al Ittihad resta a -2 dall’Al Ahli di Kessié e Gabri Veiga – attualmente al terzo posto – e si conferma tra le prime quattro posizioni per l’accesso alla Champions asiatica.

Saudi League, l’Al Nassr di CR7 insegue in classifica l’Al Hilal

Non si sono ancora arresi a Riyadh: il derby eterno tra Al Hilal e Al Nassr, nella lotta al titolo, non è ancora chiuso matematicamente con la squadra allenata da Luis Castro che vince per 3-1 contro l’Al Fayha, anche senza Cristiano Ronaldo assente per squalifica. La apre il centrale di difesa Amri e poi fa tutto Mané: doppietta e rigore sbagliato. Sono 68 i punti dell’Al Nassr, attualmente al secondo posto in classifica, che accorcia a -9 dall’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic, attualmente impegnata nella semifinale di Champions asiatica e che è reduce dalla vittoria della Supercoppa saudita, battendo in finale per 4-1 l’Al Ittihad di Benzema.

Saudi League, l’Al Ettifaq continua a deludere

In cinque gare sono tre i pareggi, una vittoria e una sconfitta per la squadra allenata da Steven Gerrard. L’Al Ettifaq si ferma nuovamente in casa e non va oltre lo 0-0 contro l’Al Wehda. Settimo posto per la squadra di Dammam che a quota 40 punti fallisce la rincorsa finale alle prime quattro posizioni che si allontano di altri 10 punti. L’Al Shabab, invece, fa cinque reti all’Abha dell’ex Viola Tatarusanu che resta tra gli ultimi posti in classifica a rischio retrocessione.

Si ricorda che i diritti televisivi della Saudi League PRO per la stagione 2023-24 sono stati acquisiti da LA7 che trasmette la migliore gara di ogni turno anche su LA7/D e LA7.it

Clicca qui per gli altri aggiornamenti della Saudi League PRO