LIVE CITTADELLA - COSENZA 1-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Pier Cesare Tombolato

Città: Cittadella

Capienza: 7623 spettatori14:28

Tutto pronto al Tombolato per la sfida Cittadella-Cosenza, gara valida per il recupero della 19ª giornata di Serie BKT.14:28

Il match tra Cittadella e Cosenza doveva giocarsi il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, ma per la situazione Covid si è rinviata per due volte. I rossoblù arrivano al Tombolato con la speranza di fare punti per risollevarsi dalla zona playout.14:41

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-1-2 per il Cittadella: Kastrati; Mattioli, Frare, Ciriello, Donnarumma; Vita, Danzi, Mazzocco; Antonucci; Beretta, Okwonkwo.14:32

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-3 per il Cosenza: Matosevic; Hristov, Rigione, Vaisanen, Liotti; Carraro, Palmiero, Vallocchia; Situm, Pandolfi, Caso.14:32

Gorini ritrova Pavan a centrocampo, ma all'appello mancano ancora Adorni e Icardi. Prima convocazione per il nuovo arrivato Varela, mentre sono assenti per squalifica Branca e Tounkara. In attacco confermato Okwonkwo con al suo fianco Beretta.14:45

Occhiuzzi schiera Vallocchia a centrocampo per sopperire all'assenza, per squalifica, di Bittante. Caso a guidare l'attacco con Pandolfi e Liotti.14:47

Inizia il primo tempo di CITTADELLA-COSENZA. Dirige la sfida l'arbitro Niccolò Baroni della sezione AIA di Firenze.14:33

4' OCCASIONE CITTADELLA! Okwonkwo si allarga sulla destra provando l'incursione in area avversaria, poi l'attaccante amaranto libera il destro con Matosevic che in tuffo respinge, ma poi si alza la bandierina per offside.14:39

7' Cittadella e Cosenza in questi primi minuti si divisono il possesso palla provando a far scoprire l'avversario.14:42

10' Vallocchia riceve palla a centrocampo e tenta il tiro dalla lunga distanza, con la palla che finisce abbondantemente fuori.14:42

13' La squadra di Occhiuzzi fa molta pressione costringendo il Cittadella ad abbassare il proprio raggio d'azione.14:48

16' GOL! Cittadella-COSENZA 01-! Rete di Giuseppe Caso. Lancio perfetto di Hristov in area del Cittadella, Caso aggangia e con un pallonetto mette fuori causa Kastrati per il vantaggio rossoblù.



18' AMMONITO Mattioli! Giallo per l'esterno del Cittadella che interviene in ritardo e da dietro su Caso.14:51

20' Antonucci si libera della marcatura avversaria, poi tenta il tiro da fuori area senza, però, trovare la porta. Matosevic controlla la conclusione andare fuori.14:51

21' Esce Vallocchia, entra Boultam. Prima sostituzione per il Cosenza.14:52

21' Occhiuzzi costretto al primo cambio per problemi fisici di Vallocchia. Il centrocampista rossoblù sostituiva lo squalificato Bittante, ora ha lasciato il posto a Boultam che ha capacità di inserimento.14:53

23' Ci prova ancora il Cosenza con un colpo di testa in area di Liotti che viene intercettato e parato senza problemi da Kastrati.14:56

25' Giuseppe Caso quasi incontenibile si libera di una marcatura andando a concludere da fuori area di destro, ma la palla finisce fuori.14:59

29' Il Cittadella prova a reagire agendo sulle corsie esterne: Antonucci scorre sulla destra e mette al centro, ma Matosevic esce e fa suo il pallone.15:00

33' AMMONITO Väisänen! Entrata in ritardo del difensore rossoblù, per Baroni è giallo.15:08

34' AMMONITO Liotti! Fallo in ritardo del centrocampista del Cosenza su Vita.15:07

37' AMMONITO Rigione! Giallo per il centrale difensivo del Cosenza per una manata a Beretta.15:08

38' OCCASIONE CITTADELLA! Cross in area rossoblù per il colpo di testa di Mazzocco che viene parato da Matosevic.15:12

41' GOL! CITTADELLA-Cosenza 1-0! Rete di Orji Okwonkwo. Lancio in attacco per Beretta che controlla e al momento del tiro serve un assist perfetto per l'arrivo in area di Okwonkwo che batte Matosevic per il pareggio amaranto.



45' L'arbitro Baroni concede 2 minuti di recupero, prima dell'intervallo.15:16

45'+2' Fine primo tempo di CITTADELLA-COSENZA 1-1. Partita equilibrata al Tombolato.15:18

Primo tempo equilibrato tra Cittadella e Cosenza. Al 16' la sblocca Caso con un bel pallonetto che beffa Kastrati per il vantaggio rossoblù. Negli ultimi minuti il Cittadella alza il ritmo e al 41' trova il pareggio con il gol di Okwonkwo su assist perfetto di Beretta.15:18

45' Esce Ciriello, entra Perticone. Prima sostituzione, all'intervallo, per il Cittadella.15:35

45' Inizia il secondo tempo di CITTADELLA-REGGINA 1-1. Primo pallone giocato dai padroni di casa.15:35

46' Subito pericoloso il Cosenza con il colpo di testa di Pandolfi in area granata su assist di Situm, la palla va alta.15:38