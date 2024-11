Ancora Cremonese pericolosa. Ottima imbucata per Zanimacchia che viene però fermato al momento giusto da un intervento decisivo di Masiello.15:07

GOL! Sudtirol-CREMONESE 0-1! Rete di Federico BONAZZOLI! Cross preciso per Vasquez che di testa impegna Drago, protagonista di una gran parata. Sulla respinta però arriva puntuale Bonazzoli ad insaccare a porta praticamente vuota. Guarda la scheda del giocatore Federico Bonazzoli 15:06

Il Südtirol ha perso solo uno degli ultimi 12 confronti casalinghi contro la Cremonese tra Serie BKT e C (8V, 3N), nella finale playoff di Lega Pro 2 2003/04.14:45

Il Südtirol ha vinto entrambe le due sfide contro la Cremonese in Serie BKT con un punteggio complessivo di 4-0; la squadra lombarda potrebbe diventare la prima avversaria contro cui quella altoatesina ottiene sia tre vittorie che tre clean sheet consecutivi nella competizione.14:45

Le scelte di Zaffaroni: c'è Ceppitelli al centro della difesa, mentre Molina e Martini coadiuveranno il lavoro di Arrigoni in mediana. In avanti spazio a Casiraghi a supporto di Odogwu.14:44

Il Sudtirol arriva dalla sconfitta esterna per 3-0 con lo Spezia, mentre la Cremonese è reduce dall'1-0 casalingo con il Frosinone.14:39

Benvenuti alla diretta di Sudtirol-Cremonese, match valido per la 15a giornata di Serie B.14:38

PREPARTITA

Sudtirol - Cremonese è valevole per la giornata numero 15 del campionato di Serie B 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 15:00 allo stadio Druso di Bolzano.

Arbitro di Sudtirol - Cremonese sarà Alberto Arena. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Attualmente il Sudtirol si trova 18° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte); invece la Cremonese si trova 4° in classifica con 24 punti (frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Sudtirol ha segnato 14 gol e ne ha subiti 24; la Cremonese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 17.

In casa il Sudtirol ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Il Sudtirol nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cesena, il Sassuolo e lo Spezia ottenendo 0 punti.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato Pisa, Mantova e il Frosinon ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Sudtirol ha incontrato nell'ultima partita lo Spezia perdendo 3-0 mentre La Cremonese ha incontrato il Frosinone vincendo 1-0.

Sudtirol e Cremonese si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Sudtirol ha vinto 2 volte, la Cremonese non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Il Südtirol ha perso gli ultimi tre match di campionato senza segnare e non ha mai registrato quattro sconfitte di fila in Serie BKT; solo una volta invece ha infilato quattro gare consecutive senza gol all’attivo nel torneo (tra aprile e maggio 2023).

Il Südtirol non è riuscito a vincere nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato (1N, 4P) - inclusa la più recente sconfitta allo stadio Druso contro il Sassuolo - e potrebbe arrivare a sei gare interne di fila senza successi per la prima volta in Serie BKT.

Nonostante l’ultimo match esterno nel torneo in cui non è andata a segno contro il Mantova, la Cremonese ha realizzato almeno due reti in cinque delle ultime sei trasferte di Serie BKT e vanta così uno dei tre migliori attacchi in trasferta con ben 12 reti segnate fuori casa in questo campionato, dietro solo a Sassuolo (13) e Sampdoria (14).

Le ultime otto reti del Südtirol in Serie BKT sono state messe a segno da otto calciatori diversi: Molina, Arrigoni, Praszelik, Casiraghi, Rover, Zedadka, Tait e Odogwu.

Franco Vázquez ha realizzato gli ultimi tre gol della Cremonese in campionato, negli ultimi 15 anni nessun calciatore della Cremonese ha segnato quattro reti consecutive dei grigiorossi in Serie BKT.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sudtirol Cremonese Partite giocate 14 14 Numero di partite vinte 4 6 Numero di partite perse 9 5 Numero di partite pareggiate 1 3 Gol totali segnati 14 19 Gol totali subiti 23 17 Media gol subiti per partita 1.6 1.2 Percentuale possesso palla 51.3 57.6 Numero totale di passaggi 6274 6560 Numero totale di passaggi riusciti 5119 5527 Tiri nello specchio della porta 49 59 Percentuale di tiri in porta 41.5 39.6 Numero totale di cross 259 287 Numero medio di cross riusciti 59 78 Duelli per partita vinti 692 701 Duelli per partita persi 696 711 Corner subiti 73 66 Corner guadagnati 56 58 Numero di punizioni a favore 184 183 Numero di punizioni concesse 204 230 Tackle totali 173 209 Percentuale di successo nei tackle 63.6 63.6 Fuorigiochi totali 21 23 Numero totale di cartellini gialli 27 36 Numero totale di cartellini rossi 1 3

