LIVE PORDENONE - REGGIANA 3-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Barison chiude su un passaggio in profondità di Radrezza per Zampano. 15:02

Mallamo si libera di Pezzella in area di rigore e conclude a rete con un pericoloso diagonale su cui per poco non riesce ad intervenire Scavone. 15:18

Ammonito per simulazione Kargbo. Il numero 24 della Reggiana entra in area dopo una bella progressione e un uno-due con Radrezza, ma si lascia cadere con troppa facilità su un contatto con Barison. 15:21

GOL! PORDENONE-Reggiana 1-0! Si sblocca il match con una rete del solito Davide Diaw, a segno per la quarta partita consecutiva. Ottima iniziativa di Mallamo sulla destra che serve un ottimo assist all'ex Cittadella che da dentro l'area batte Cerofolini. Il tiro nonostante non fosse particolarmente angolato, era piuttosto potente e da distanza ravvicinata. Guarda la scheda del giocatore Davide Diaw 15:27

Gatti smorza un tiro di Diaw in area di rigore. L'attaccante di casa è un pericolo costante per la retroguardia emiliana. 15:41

Si chiude sul 2-0 e con un forte pressing della Reggiana una prima frazione di gioco dominata per larghi tratti dal Pordenone. I neroverdi lasciano inizialmente il pallino del gioco in mano agli emiliani ma appena possibile si rendono pericolosi grazie alle giocate di Diaw, Ciurria e Mallamo. Al 21' proprio una giocata di ques'ultimo libera al tiro Diaw per il vantaggio dei padroni di casa. Reggiana leggermente in confusione e a soffrire le ripartenze dei padroni di casa. Al 42' arriva il 2-0 con Zammarini bravo a ribadire in rete una ribattutta piuttosto centrale di Cerofolini a un tiro di Ciurria. Al doppio svantaggio la Reggiana si risveglia e per due volte con Kargbo va vicino ad accorciare le distanze: nella prima occasione il tiro termina di pochissimo a lato, nella seconda è decisivo Perisan. 15:54