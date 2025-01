Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Renzo Barbera

Città: Palermo

Capienza: 36822 spettatori

Benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Pisa, gara valida per la Giornata 24 della Serie BKT 2024-2025. Si gioca allo stadio Renzo Barbera di Palermo.17:32

Il Palermo è reduce dalla pesante sconfitta contro la Reggiana, anche se la formazione di Dionisi stava viaggiando molto bene prima di allora con 3 vittorie nelle 4 gare precedenti. I rosanero, comunque, sono ancora in zona playoff anche se sono stati raggiunti a quota 30 punti da Bari e Cesena al 7° posto della classifica.17:32

Il Pisa è reduce dalla vittoria di misura contro la Salernitana per 1-0, nonostante l'inferiorità numerica dal 14' per l'espulsione di Marin. La squadra di Filippo Inzaghi, però, sta volando con una striscia di 4 vittorie nelle ultime 5. I toscani si sono avvicinati al 1° posto, col Pisa a -2 dal Sassuolo.17:33

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si schiera con un 3-5-2 in cui figurno Desplanches - Diakité, Nikolaou, Ceccaroni - Magnani, Segre, Verre, Ranocchia, Lund - Brunori, Le Douaron. All. Alessio Dionisi. A disposizione: Sirigu, Cutrona - Pierozzi, Buttaro, Baniya - Vasic, Gomes, Blin - T.Henry, F.Di Francesco20:09

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera invece con un 3-4-2-1 in cui figurano Semper - Canestrelli, A.Caracciolo, Rus - I.Touré, Abildgaard, Hojholt, Angori - Moreo, Meister - Lind. All. Filippo Inzaghi. A disposizione: Nicolas Andrade, Loria - G.Bonfanti, Calabresi, Sernicola - Morutan, Piccinini, Solbakken, Sussi, E.Vignato - Arena20:09

Nel Palermo torna Desplanches titolare tra i pali dopo tre in cui abbiamo visto Sirigu a difendere la porta dei rosanero. Fuori anche Pierozzi e Baniya rispetto all'ultima gara, con Diakité al fianco di Nikolau in difesa, mentre debutta largo a destra il neo acquisto Magnani. Palermo, ricordiamo, senza Gomis, Di Bartolo, Di Mariano e Insigne infortunati.20:28

Pisa senza Marin squalificato (2 turni) oltre a Leris e Esteves infortunati. Inzaghi sostituisce proprio Marin con Abildgaard, mentre in difesa parte dal 1' Caracciolo al posto di Bonfanti.20:27

Sono 7 i precedenti tra Palermo e Pisa tra Serie A e Serie B, con un bilancio a favore dei toscani con 3 vittorie, 2 sconfitte e 2 pareggi. All'andata è finita 2-0 per il Pisa all'Arena Garibaldi. Palermo-Pisa è anche sinonimo di tanti gol: l'anno scorso il Pisa vinse 4-3 in casa, così come il Palermo batté i toscani all'andata per 3-2. Da ricordare il 3-3 del 2022 e in un'amichevole pre-campionato, nel luglio 2022, finì addirittura 5-0 per il Pisa.20:48

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto al Barbera. A dirigere questo incontro sarà il sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Il fischietto classe '93 sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Cipriani e dal quarto ufficiale Dario Di Francesco. Alla sala VAR ci saranno Luigi Nasca (VAR) e Oreste Muto (AVAR).20:17

1' FISCHIO D'INIZIO! Si parte al Renzo Barbera di Palermo: primo possesso per il Pisa che potrebbe essere la capolista stasera in caso di vittoria20:33

2' Pressing della squadra di Filippo Inzaghi che vuole tenere il Palermo dentro la sua metà campo. Il Pisa mostra subito che partita vuole fare al Renzo Barbera20:36

4' Palla dentro da fallo laterale, non ci arriva nessuno del Pisa però a controllare e recupera la sfera in uscita Desplanches. Pisa, comunque, sempre pericoloso dalle rimesse laterali.20:37

5' Si spinge Diakité alto a destra, ma il giocatore del Palermo cade a terra e finisce per toccare il pallone con la mano. Sarebbe stata una grande occasione per i padroni di casa con Brunori pronto a raccogliere in area in caso di cross in mezzo.20:37

6' Gioco fermo per il colpo subito da Hojholt, ma il centrocampista danese dà l'imopressione di poter continuare. Punizione per il Pisa.20:39

8' Brunori conquista una grande palla sulla sua trequarti, palla dentro per Le Douaron che prova la corsa verso l'area di rigore ma capisce tutto Canestrelli che anticipa l'attaccante del Palermo. Con queste combinazioni veloci, comunque, i padroni di casa dimostrano di poter colpire la difesa toscana.20:41

11' Punizione per il Pisa dalla trequarti per un tocco di mano di Ceccaroni che aveva perso l'equilibrio, e finendo a terra ha toccato col braccio. Non c'è però cartellino per lui.20:43

12' RIGORE PER IL PISA! Braccio di Ranocchia sul cross da destra di Rus. Rigore solare per gli ospiti.20:45

13' C'è comunque un Check del VAR per verificare che la posizione di Rus fosse regolare ad inizio azione. Ma il penalty è confermato.20:45

13' GOL! Palermo-PISA 0-1! Gol di Adrian Rus. Il calciatore romeno spiazza il portiere Desplanches e manda in vantaggio i toscani dopo soli 13 minuti. Pisa che, in questo momento, sarebbe in testa alla classifica.



14' Rus è il quarto rigorista diverso della stagione per il Pisa. E dire che questo era il primo rigore calciato dal giocatore romeno in carriera. Il primo nei 90 minuti, lo aveva già fatto però nella lotteria dei rigori finale.20:48

17' Prova a reagire il Palermo con Ceccaroni che guadagna un buon pallone sulla trequarti, cerca Brunori in area ma la difesa toscana chiude.20:50

19' Diakité cerca Le Douaron sul secondo palo, ma Semper è bravissimo ad anticipare l'attaccante del Palermo. Si lamenta Ranocchia che era liberissimo all'altezza del limite dell'area che era pronto a colpire.20:52

23' GIALLO CARACCIOLO! Fantastica transizione fatta partire da Segre che arriva all'altezza del limite dell'area del Pisa e il difensore Caracciolo non può far altro che fermarlo fallosamente. Giallo per lui e interessante punizione per i padroni di caasa.20:56

24' Ci prova BRUNORI direttamente da calcio di punizione, pallone che tocca la barriera e finisce in corner.20:56

25' Sugli sviluppi del corner prende l'ascensore Diakité, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa. Il Palermo ha comunque risposto presente dopo aver subito il gol di Rus.20:59

26' GOL! Palermo-PISA 0-2! Rete di Alexander Lind. Raddoppio degli ospiti dopo un clamoroso errore di Desplanches che cicca il pallone sul rinvio vista la pressione di Lind, l'attaccante del Pisa ringrazia, raccogle e firma il 2-0 per i toscani.



Guarda la scheda del giocatore Alexander Lind21:00

27' 6° gol in campionato per Lind che non segnava dal 7 dicembre scorso21:01

28' OCCHIO A LIND ANCORA! Occhio ancora a Desplanches che si ritrova il pallone tra i piedi: subito pressing proprio di Lind, ma questa volta il portiere del Palermo spazza via prima dell'arrivo dell'attaccante ospite.21:01

30' 51% di possesso palla per il Pisa in questa prima mezz'ora di gioco. Siamo in quasi totale equilibrio, ma il Pisa è stato molto più efficace visto il 2-0 momentaneo21:03

32' I giocatori del Palermo chiedono un tocco di mano di Abildgaard al limite dell'area del Pisa, ma il sig. Bonacina non c'è nulla e lascia continuare con Caracciolo che spazza via.21:04

34' SUPER PARATA DI SEMPER!!! Brunori serve Le Douaron che va col mancino a centro area, ma Semper vola in tuffo e manda in angolo.21:06

35' Tutto inutile. Niente angolo per il Palermo perché Brunori era partito in posizione di offside prima di servire Le Douaron. I rosanero però ci sono, ma serve essere più efficaci là davanti.21:07

36' Qui un check viene fatto dopo l'intervento di Abildgaard sul cross di Verre. Anche qui non c'è niente e si può continuare a giocare.21:09

37' ANCORA PALERMO! Altro check per un intervento in area di rigore del Pisa dopo il cross di Brunori. Anche qui non c'è nulla.21:09

38' CI PROVA BRUNORI! Prima c'è il sinistro di Le Douaron deviatro dalla schiena di Rus, poi palla che arriva a Brunori che cerca la giocata. Girata e sinistro di controbalzo, ma Semper capisce tutto e para sul tentativo del Palermo.21:12

40' Sinistro al volo di HOJHOLT che ha provato a beffare Desplanches con un tiro dal limite dell'area, ma non inquadra lo specchio della porta.21:13

41' Palla dall'altra parte con Magnani che prova ad inserirsi sul calcio di punizione di Rancchia, poi Abildgaard lo anticipa e devia in angolo.21:14

42' ANCORA MAGNANI! Ancora una volta pericoloso di testa il neo acquisto del Palermo che però sfiora soltanto la traversa della porta di Semper.21:15

43' Magnani ci prova ancora, questa volta con un destro da fuori che però non ha buona mira. Il Palermo continua a provarci, almeno per ridurre lo svantaggio prima della fine del primo tempo.21:15

45' Un minuto di recupero in questo primo tempo...21:18

FINISCE IL 1° TEMPO! Fischio di Bonacina che manda tutti negli spogliatoi, col risultato di 0-2 al Barbera. Avanti il Pisa grazie ai gol di Rus e Lind che per ora mettono in ginocchio il Palermo.21:19

Ottima mezz'ora del Pisa che con la sua pressione e la sua fame ha messo in difficoltà tutta la fase difensiva del Palermo. Vedi poi l'erroraccio di Desplanches che è andato in panico sulla pressione di Lind nell'azione del secondo gol. C'è stata, comunque, la reazione dei rosanero, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, anche se non è arrivata la rete.21:28