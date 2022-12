Benvenuti alla diretta scritta di Benevento-Palermo, gara valida per la 15^ giornata del Campionato di Serie B.17:14

La Strega ospita il Palermo di Mister Corini, in un match che si gioca nella cornice dello Stadio Ciro Vigorito di Benevento. Incontro tra sanniti e siciliani che si rinnova dopo quattro anni dall'ultima volta, nella partita che terminò a reti inviolate al Renzo Barbera. Posizione ravvicinata della classifica tra le due formazioni, con il Benevento fermo a quota 15 in 16^ posizione, e che non trova la gioia della vittoria casalinga da un pomeriggio di fine agosto. Situazione analoga quella del Palermo; la formazione rosanero è fissa un tassello sotto le Streghe, anch'essa con un complessivo di 15 punti, e proviene da 2 sconfitte consecutive contro Cosenza e Venezia.17:21