Benvenuti alla diretta di Ascoli-Sudtirol, gara valida per il 23° turno del campionato di Serie B. 19:18

Il match del ''Del Duca'' mette in palio punti pesanti nella zona salvezza: marchigiani con 22 punti, altoatesini a quota 24 punti. 19:21

Nell'ultima giornata, i bianconeri sono tornati al successo espugnando il campo del Como mentre i biancorossi sono stati sconfitti in casa dal Cosenza. 19:25

Castori recupera Masini per la panchina ma gioca Giovane; in attacco novità Streng al fianco di Mendes, sulle corsie esterne Falzerano e Celia. Valente cambia modulo e passa al 3-5-2: Casiraghi che ha scontato la squalifica mezzala, in attaccco spazio alla coppia Odogwu-Merkaj. 16:01