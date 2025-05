Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie B!17:04

Si iniziano a fare i calcoli per comprendere come cambia la classifica ma le squadre sono ancora in attesa dei fischi finali dagli altri campi di Serie B. Il Cosenza matematicamente retrocesso è il primo verdetto nella zona bassa della classifica di questa stagione. 16:57

Frosinone e Cittadella si dividono la posta in palio. Nel corso del primo tempo è Ambrosino a portare in vantaggio i padroni di casa al 37'. Risponde al 73' Okwonkwo per fissare il risultato sul definitivo 1-1. 16:57

90'+5' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO BENITO STIRPE. Frosinone-Cittadella 1-116:54

90'+5' Corner respinto con i pugni da Kastrati. Kone raccoglie, la sposta sul sinistro e conclude sopra la traversa.16:53

90'+4' Chiude in avanti il Frosinone con Bracaglia che trova la deviazione di Pavan in calcio d'angolo.16:52

90'+4' 1 solo minuto alla fine. Palla in possesso del Cittadella.16:52

90'+2' Pecorino va alla conclusione di potenza scegliendo di non servire Ghedjemis. La palla finisce addirittura in rimessa laterale.16:51

90'+1' Bonacina ferma il gioco. Desogus è rimasto a terra dopo un impatto con Oyono in area di rigore.16:50

90' Sono 4 i minuti di recupero.16:49

90' Begic si inserisce e viene servito sul secondo palo con un pallo troppo potente per essere venire controllato. Il tentativo di deviazione finisce in rinvio dal fondo.16:49

90' Pandolfi riceve in area e prova ad addomesticare il pallone di testa. Palla allontanata.16:48

88' Carissoni perde palla con tutto il Cittadella proiettato in avanti. Tessiore ferma Begic con una trattenuta. Inevitabile il cartellino giallo.16:47

87' Breve controllo in sala VAR per qualcosa successo in area dopo il tocco di testa di Angeli. Si riprende dopo qualche secondo.16:46

86' Punizione dalla trequarti per il Cittadella. Desogus cerca Angeli sul palo lontano. Palla allontanata dalla difesa.16:45

83' BOTTA DA FUORI DI BEGIC!! Destro tremendo di Begic che prende la mira dal limite e sfiora di centimetri il palo alla destra di Kastrati. La palla accarezza la rete e regala soltanto l'illusione del gol!16:42

82' Dribbling di Kone che arriva ancora una volta alla conclusione. La palla arriva morbida tra le braccia di Kastrati dopo una deviazione della difesa.16:41

82' Cross di Begic dalla sinistra. Svetta Masciangelo ad allontanare.16:40

81' 5a sostituzione Frosinone. Esce İsak Vural ed entra Matteo Cichella.16:39

80' 10 minuti al termine di questa partita dall'esito assolutamente incerto.16:39

78' OCCASIONE FROSINONE! Si è accesa la partita nel finale! Ghedjemis scappa sulla destra ed entra in area. Carissoni si sostituisce a Kastrati e devia la conclusione ravvicinata del francese in calcio d'angolo.16:38

77' Grande lettura a centrocampo di Pavan che riesce a spegnere sul nascere l'azione del Frosinone. 16:36

76' Kone calcia direttamente in porta una punizione dalla trequarti sparando alto sopra la traversa.16:35

74' In questo secondo tempo, in cui i granata hanno creato poco o nulla, arriva come un fulmine il pareggio della formazione ospite. Gol pesantissimo di Okwonkwo!16:34

73' GOL!! Frosinone-CITTADELLA 1-1!! Gol di Orji Okwonkwo!! Dormita della difesa ciociara che si fa sorprendere sul filtrante di Tessiore per Okwonkwo che riceve dentro l'area e trafigge Cerofolini. In ritardo la chiusura di Monterisi.



71' Pandolfi non colpisce bene dalla distanza e la palla finisce oltre la linea di fondo campo.16:30

70' OCCASIONE FROSINONE! Ghedjemis calcia forte sul primo palo da posizione defilata a destra in area di rigore. Kastrati devia in corner.16:31

69' Voltan viene servito a destra dopo un buon recupero dei granata a centrocampo e mette palla al centro dalla trequarti. Pandolfi viene anticipato in tuffo da Monterisi e reclama con Bonacina per un tocco di mano. Lascia correre il fischietto di Bergamo.16:28

67' 4a sostituzione Cittadella. Esce Simone Rabbi ed entra Luca Pandolfi.16:25

65' CEROFOLINI EVITA L'AUTOGOL! Occasione improvvisa per il Cittadella con Bohinen che devia fortuitamente la sfera verso la propria porta. Cerofolini è reattivo e impedisce alla palla di finire in rete.16:24

64' 4a sostituzione Frosinone. Esce Anthony Partipilo ed entra Farès Ghedjemis.16:22

64' 3a sostituzione Frosinone. Esce Giorgi Kvernadze ed entra Tjaš Begić.16:22

64' 2a sostituzione Frosinone. Esce Giuseppe Ambrosino ed entra Emanuele Pecorino.16:22

62' Va via alla grande Kvernadze su Carissoni. Con un attimo di ritardo, Bonacina ferma il gioco ravvisando un fallo dell'esterno georgiano.16:21

60' Giocata di Partipilo su Masciangelo che per fermarlo è costretto ad aggrapparsi alla maglia. Giallo per lui.16:19

58' 3a sostituzione Cittadella. Esce Francesco D'Alessio ed entra Andrea Tessiore.16:17

58' 2a sostituzione Cittadella. Esce Riccardo Palmieri ed entra Davide Voltan.16:17

57' Cartellino giallo per Riccardo Palmieri che va dritto su Monterisi disinteressandosi del pallone.16:16

56' OCCASIONE FROSINONE. Ottimo sviluppo del Frosinone sulla sinistra. Cross sul secondo palo dove arriva Partipilo che di testa mette a lato!16:15

55' Palmieri tenta l'impatto di testa vincente su un cross dalla destra ma non trova la porta.16:13

54' Sfuma una bella azione del Cittadella nata da una sponda pregevole di Okwonkwo per Rabbi che sposta l'azione sulla sinistra dove c'è spazio per attaccare. L'imbucata di Rabbi viene fermata da un ottimo intervento in scivolata della difesa.16:12

52' Duello tra Rabbi, che punta l'area avversaria, e Kvernadze con i 2 che si strattonano la maglia a vicenda e finiscono a terra. Bonacina fischia in favore della difesa.16:11

49' Batte al centro Desogus con la palla che si ferma sul dischetto dopo un rimpallo con i giocatori del Citta che invocano a gran voce un tocco di mano della difesa. La palla arriva sul braccio, attaccato al corpo, di Bohinen dopo un tocco da posizione molto ravvicinata. 16:08

48' Okwonkwo approfitta di una dormita di Bracaglia e va a conquistare un calcio di punizione vicino alla bandierina.16:07

46' Prova ad inventarsi qualcosa Desogus sulla fascia destra. Buona il lavoro di Bracaglia ad arginare la sortita offensiva.16:05

46' SI RIPARTE!! Frosinone in possesso del pallone.16:03

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.15:51

Un primo tempo volato ad un ritmo decisamente vivace. Il Frosinone rientra in vantaggio negli spogliatoi grazie alla marcatura di Ambrosino che al 37' si fa ipnotizzare dal dischetto ma ribatte a rete la respinta centrale di Kastrati.15:51

45'+2' TERMINA IL PRIMO TEMPO! Frosinone-Cittadella 1-015:49

45'+2' Spunto sulla sinistra di Kvernadze che mette palla all'indietro per Kone che scarica un sinistro potente ma alto!15:49

45'+1' Buono strappo centrale di Kone che si avvicina a grandi falcate all'area del Cittadella. Imprecisa l'imbucata per Ambrosino che riesce comunque a vincere un rimpallo con la palla che infine carambola verso i guantoni di Kastrati.15:48

45' 2 minuti di recupero.15:47

45' Primo giallo del match. Trattenuta prolungata di Amatucci su Kone ad interrompere la ripartenza del Frosinone.15:46

43' OCCASIONE CITTADELLA! Masciangelo approfitta di una leggerezza di Monterisi e trova spazio a sinistra. Il cross è perfetto al centro dell'area di rigore dove Rabbi si avvita di testa spedendo alto.15:45

43' Amborisino salta Pavan e punta la porta ma con una chiara spinta prontamente ravvisata da Bonacina.15:44

40' Ambrosino serve per Partipilo una palla leggermente troppo lunga che l'esterno raggiunge sulla linea di fondo. Masciangelo non riesce a frenarsi e commette fallo.15:42

38' 1a sostituzione Cittadella. Esce Alessio Vita ed entra Jacopo Desogus.15:39

37' GOL!! FROSINONE-Cittadella 1-0!! Gol di Giuseppe Ambrosino!! Calcia male il rigore Ambrosino con Kastrati che para ma respinge centralmente. Ambrosino si avventa sulla respinta e insacca!



35' CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Kvernadze calcia appena entrato in area di rigore e trova la deviazione di mano di Pavan col braccio largo. Nessun dubbio per Bonacina che indica subito il dischetto.15:37

34' Altra punizione conquistata da Masciangelo sulla fascia sinistra. Il fallo è sempre di Kone.15:36

31' Lavoro sporco di Vita che difende palla contro 2 avversari sulla linea laterale e scarica per Masciangelo. Kone, ingenuamente, si abbatte sul terzino granata e regala calcio di punizione sulla trequarti agli avversari.15:33

30' Partipilo prova ad accendersi entrando in area palla al piede. Fa schermo la difesa granata. Palla in rimessa laterale.15:31

27' ANCORA FROSINONE! Kvernadze entra in area di rigore e da posizione defilata a sinistra tenta il mancino ad incrociare sul palo lontano. Palla a lato.15:30

26' Ribalta il fronte il Cittadella. Rabbi sposta la palla sul destro al limite dell'area e lascia partire una conclusione timida che viene murata dalla difesa avversaria.15:28

24' Recupero a metà campo del Frosinone dopo un passaggio sbagliato in impostazione dalla formazione granata. Palla ad Ambrosino che si avvicina all'area e da fuori prova a piazzare all'incrocio. Palla alta.15:26

23' Molto aggressivo il Cittadella in pressing. Angeli commette fallo su Ambrosino nel tentativo di non farlo a girare a metà campo. Sembra molto chiaro il metro di Bonacina che non ha ancora estratto nessun cartellino.15:25

22' Problema fisico per il capitano del Frosinone che è costretto ad abbandonare il campo.15:23

21' 1a sostituzione Frosinone. Esce Riccardo Marchizza ed entra Gabriele Bracaglia.16:16

20' CHE RISCHIO PER IL CITTADELLA! Angolo dalla sinistra con Kastrati che sbaglia completamente il tempo di uscita. Non arriva sul pallone Monterisi con la palla che carambola sulla schiena di un difensore granata ed esce a lato.15:22

18' Partipilo servito in profondità sulla destra temporeggia e aspetta l'arrivo dei compagni. Palla morbida sul secondo palo allungata in corner da Carissoni.15:19

17' MARCHIZZA! Occasione per Marchizza che quasi dalla linea di fondo calcia sul primo palo. Respinge Kastrati con il piede destro.15:21

16' Tenta il break per vie centrali Masciangelo. Intervento in scivolata in ritardo di Bohinen che lo atterra all'altezza di centrocampo. Bonacina fischia ma non estrae il cartellino. Molti i falli in questa prima fase di gioco.15:18

14' Masciangelo servito da Vita sulla sinistra avanza e mette un buon pallone al centro. D'Alessio tenta la sponda in avanti ma viene respinta sempre di testa dalla difesa ciociara.15:16

12' Rischia il Frosinone in impostazione. Rabbi ruba palla in tackle a Vural ma commette fallo. Si riparte con un calcio di punizione per il Frosinone nella propria trequarti.15:14

10' Primi 10 minuti andati ad una velocità folle. Entrambe le formazioni spingono senza fare troppi calcoli.15:12

9' Bohinen scambia con Masciangelo e arriva al limite dell'area granata. Sinistro da posizione defilata che trova la deviazione fortuita di Ambrosino che spedisce palla in rinvio dal fondo.15:11

8' OCCASIONE FROSINONE! Monterisi taglia sul primo palo per attaccare di testa un traversone da calcio d'angolo. Impatta bene ma la palla esce a lato.15:09

6' OCCASIONE CITTADELLA! Rabbi riceve palla al limite dell'area da una sponda aera in posizione defilata a destra e lascia partire un destro potente sul primo palo! Cerofolini non si fa sorprendere e manda in angolo.15:09

5' Masciangelo ne salta 2 sulla sinistra. Monterisi in scivolata prende solo palla e allontana.15:07

3' Tentativo dalla distanza di Kone. Palla lontana dallo specchio della porta.15:05

2' Rabbi devia il cross nuovamente in angolo. Il secondo corner consecutivo viene allontanato da Okwonkwo.15:04

2' Ancora Kvernadze sulla sinistra imbuca per l'inserimento di Marchizza. Traversone deviato nel primo calcio d'angolo del match.15:03

1' Subito un'accelerazione di Kvernadze sulla sinistra fermata con un fallo a centrocampo.15:02

INIZIA LA PARTITA! Fischi Bonacina e il Cittadella muove il primo pallone della partita.15:02

Si giocano 9 partite in contemporanea. Sarà Cremonese-Sassuolo a chiudere questa giornata di Serie B alle 19.30.15:01

Siamo in diretta dal Benito Stirpe. Scendono in campo le squadre a schierarsi a centrocampo. Ancora 9 punti in palio per Frosinone e Cittadella che oggi si sfideranno in un vero e proprio scontro salvezza. 14:59

A disposizione Cittadella. Maniero, Cardinali, Sanogo, Matino, Voltan, Salvi, Piccinini, Desogus, Pandolfi, Tessiore, Casolari.14:34

A disposizione Frosinone. Sorrentino, Barcella, Lucioni, Pecorino, Lusuardi, Di Stefano, Bracaglia, Cittadini, Begic, A. Oyono, Cichella, Ghedjemis.14:31

FORMAZIONE UFFICIALE CITTADELLA. 4-3-1-2. Kastrati; Carissoni, Pavan, Angeli, Masciangelo; Palmieri, Amatucci, D'Alessio; Vita; Rabbi, Okwonkwo.14:58

FORMAZIONE UFFICIALE FROSINONE. 4-3-3. Cerofolini; J. Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza; Bohinen, Vural, Kone; Kvernadze, Ambrosino, Partipilo.14:30

I PRECEDENTI. 18 le volte in cui le 2 compagini si sono sfidate in Serie B. E' una sfida piuttosto equilibrata che ha visto i ciociari imporsi per 6 volte contro i 5 successi dei granata, mentre sono 7 le volte in cui le 2 squadre hanno impattato in un pareggio. Perfetto equilibrio nelle reti segnate: 21 per parte.14:27

Mentre Dal Canto ha a disposizione la rosa al completo, Bianco dovrà rinunciare agli infortunati Darboe, Koutsoupias e Kalaj.14:53

A dirigere la gara sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Raspollini e Scarpa e dal quarto ufficiale Di Reda. Al VAR ci sarà Zufferli, assistito da Di Vuolo.12:29

Il Cittadella ha totalizzato 35 e si trova al penultimo posto, a soli 4 punti dagli avversari di oggi in questa classifica estremamente compatta in coda. Stagione complicata per i granata che non vincono dal 1° Marzo in Serie B. Da li in avanti sono arrivati solamente 2 punti nelle ultime 7 partite. Nelle ultime 3 sconfitte consecutive spiccano quelle subite negli scontri diretti per la salvezza contro Sampdoria e Reggiana. 12:26

Il Frosinone arriva da una sconfittaper 1-0 all'Arena Garibaldi contro il Pisa, a cui basta un solo punto per la certezza matematica della promozione in Serie A. La formazione ciociara ha così visto interrompersi una serie di risultati utili consecutivi che durava da ben 10 partite che le ha permesso di risalire la classifica e portarsi al 14° posto con 39 punti; nonostante questo i ragazzi guidati da Bianco si trovano a una sola lunghezza di distanza dal 16° posto che significherebbe play-out occupato dalla Reggiana.12:20

Ancora 3 partite da disputare per concludere questa stagione nella serie cadetta. Il recupero della 34a giornata avverà Martedì 13 Maggio con tutte le squadre in campo alle 20:30.12:14

Siamo allo Stadio Benito Stirpe! Il Frosinone di Paolo Bianco ospita il Cittadella di Alessandro Dal Canto.12:11

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Frosinone e Cittadella, gara valida per la 37a giornata di Serie B.12:10

