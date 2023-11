Impegno interno per la capolista Parma che al Tardini affronta il SudTirol. Gli emiliani hanno riscattato il k.o. di Venezia con due vittorie consecutive e vogliono proseguire la striscia positiva mantenendo il vantaggio in classifica proprio sui lagunari, che hanno già giocato e vinto ieri contro la Ternana14:34

Le scelte di Bisoli: gli altoatesini rispondono con la spinta di Ciervo e Rover, confermatissimo Odogwu in attacco così come Vinetot e Masiello in difesa. Partono dal 1' anche gli ex di giornata Broh e Casiraghi16:05