LIVE BRESCIA - VENEZIA 1-0 SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo stadio Rigamonti, tra pochi minuti partirà Brescia-Venezia.

1' SI PARTE!

2' Brescia attivo: Sabelli tenta il cross, Modolo allontana.

4' Il primo tiro del match è di Torregrossa: pallone sul fondo con Vicario in controllo.

7' Tonali trova Torregrossa, che però si libera della marcatura di Domizzi in maniera troppo rude: punizione in difesa per il Venezia.

9' TRAVERSA! Donnarumma trova Bisoli liberissimo, il suo colpo di testa si infrange però sul legno.

12' Iniziativa del Venezia, con Di Mariano che sfida Romagnoli ma alla fine si conquista solo un corner.

14' Grande azione di Torregrossa, che lancia un gran pallone verso Donnarumma, anticipato in extremis da Vicario.

16' Pericoloso Di Mariano sulla destra, il suo cross viene deviato da Romagnoli ma Alfonso riesce ad evitare guai e interviene sul pallone.

19' TRAVERSA! L'ha centrata Garofalo su calcio di punizione!

21' Sabelli per Tonali che spizza verso Donnarumma: la difesa del Venezia si chiude ed evita guai.

24' Torregrossa fa partire il contropiede del Brescia, ma sul passaggio di Sabelli viene chiuso Viviani.

27' Domizzi cerca Garofalo, che viene chiuso da un preciso intervento di Sabelli.

29' Lombardi sgroppa sulla destra e poi conclude sul primo palo, è corner dopo l'intervento di Alfonso.

31' Torregrossa cerca Bisoli, Modolo capisce tutto e lo anticipa.

33' Donnarumma sfrutta una leggerezza del Venezia e trova lo spazio per andare al tiro: Vicario gli dice di no.

35' AMMONIZIONE per Suciu, sanzionato per un fallo ai danni di Tonali.

38' Due errori in pochi secondi di Garofalo e Lombardi creano due occasioni per il Brescia. In entrambi i casi il Venezia se la cava.

41' Colpo di testa di Romagnoli sugli sviluppi di un corner: Vicario c'è.

42' Romagnoli bravissimo dall'altra parte del campo: è lui a chiudere in angolo Lombardi, pericoloso per il Venezia.

44' GOL! Torregrossa! Brescia in vantaggio!

45' Preciso colpo di testa dell'attaccante delle Rondinelle su assist di Martella.

45' FINE PRIMO TEMPO.

45' Brescia in vantaggio grazie al gol segnato nel finale di tempo da Torregrossa di testa.

46' INIZIO SECONDO TEMPO.

48' Bisoli in orizzontale per Tonali, che va a sfiorare il raddoppio per il Brescia.

50' Donnarumma lancia in contropiede Martella, sul cross per Sabelli è addirittura Di Mariano a rifugiarsi in corner per il Venezia.

53' AMMONIZIONE per simulazione ai danni di Di Mariano.