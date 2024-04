Le scelte di Iachini: Diaw al centro dell'attacco, Sibilli e Morachioli alle sue spalle. Maiello in regia, Lulic e Maita gli interni. Squalificato Nasti, Puscas in panchina.20:27

Le scelte di Stroppa: Tsadjout e Johnsen in attacco, Vazquez a supporto, Coda in panchina. Collocolo e Majer in mediana. Ghiglione e Sernicola gli esterni.19:50