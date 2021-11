La Cremonese di Fabio Pecchia si trova al settimo posto in classifica con 18 punti, in piena zona playoff. Allo Stadio Giovanni Zini, i lombardi hanno ottenuto tre vittorie, una sconfitta e due pareggi, di cui l'ultimo due turni fa contro il Pisa capolista. Il segno X si è ripetuto anche nella scorsa giornata, quando la Cremonese si è fatta recuperare nel finale in casa del Pordenone.13:37

La SPAL di Pep Clotet, al contrario, è attualmente invischiata nella lotta per non retrocedere, trovandosi in sedicesima posizione a quota 13 punti, in zona playout. Lontano dalle mura amiche, i ferraresi hanno conquistato quattro punti in cinque partite, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La SPAL ha avuto la peggio anche nell'ultimo match disputato, perso per 1-2 in casa contro il Perugia.13:41