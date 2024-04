Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Druso

Città: Bolzano

Capienza: 3000 spettatori13:30 Fonte: Gettyimages

Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Sudtirol-Parma, gara valida per la giornata numero 32 del campionato di Serie B.13:30

Al Druso di Bolzano i padroni di casa del Sudtirol chiudono un trittico infernale che li ha visti affrontare la Cremonese, battuta 3-0, il Como, dal quale sono stati sconfitti 2-0 e ora li mette di fronte al Parma capolista. Gli emiliani non arrivano al meglio alla gara di oggi dopo l'inaspettata sconfitta interna col Catanzaro ma che si è poi rivelata quasi indolore visto che i punti di vantaggio sulla terza in classifica sono comunque sette, un bonus importante da giocarsi fino a fine stagione per centrare l'obiettivo della promozione diretta in Serie A.13:33

Campionato sinora altalenante invece per i padroni di casa che, vista la classifica cortissima che caratterizza il campionato cadetto, si trovano a quattro punti dai playoff ma ne hanno altrettanti di vantaggio sulla zona playout. Un risultato importante oggi potrebbe rilanciare le chances di post-season per i ragazzi di Valente.13:35

Dirige il match Marchetti con Trinchieri e Ceccon ad assisterlo, Delrio è il quarto ufficiale. Al VAR ci sono Meraviglia e Longo.13:39

FORMAZIONE UFFICIALE SUDTIROL: biancorossi in campo col 3-4-2-1. Poluzzi - Giorgini, Cagnano, Masiello - Molina, Tait, Arrigoni, Davi - Kurtic, Casiraghi - Odogwu.13:41

FORMAZIONE UFFICIALE PARMA: 4-2-3-1 per gli emiliani. Chichizola - Del Prato, Hainaut, Circati, Zagaritis - Cyprien, Estevez - Man, Sohm, Mihaila - Charpentier.13:42

Nel Sudtirol torna a disposizione Cagnano che viene schierato al centro del trio difensivo con Giorgini e Masiello. Sulle corsie esterne ci saranno Molina a destra e Davi a sinistra mentre in mezzo spazio alla coppia Tait-Arrigoni. Odogwu unica punta con Kurtic e Casiraghi trequartisti.13:45

Pecchia rivoluziona l'undici titolare dopo la sconfitta di Pasquetta contro il Catanzaro. In difesa confermati solo Del Prato a destra e Circati in mezzo, con lui ci sarà Hainaut al posto di Valenti. A sinistra out Di Chiara, il suo posto viene preso da Zagaritis. Panchina a sorpresa per Bernabé ed Hernani, in mezzo al campo trova posto Cyprien insieme a Estevez. Cambi anche davanti con Charpentier preferito a Bonny, Mihaila e Sohm trovano spazio sulla trequarti insieme al confermato Man.13:48

Si comincia!14:02

Lancio al volo di Casiraghi per Tait, non ci arriva il centrocampista biancorosso che desiste e lascia la sfera a Chichizola, uscito alla propria sinistra.14:03

4' Ritmo non molto sostenuto in questo avvio, ancora nessun sussulto sui due fronti d'attacco.14:06

5' Fallo di Giorgini su Mihaila, punizione in zona offensiva per il Parma che però sceglie di giocare il pallone anziché cercare il cross in area.14:07