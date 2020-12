LIVE PORDENONE - EMPOLI 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori20:09

A Lignano Sabbiadoro, il Pordenone ospita l'Empoli in questa sfida del lunedì sera di Serie B: i Ramarri, decimi in classifica, vogliono provare a dare una svolta al proprio campionato vincendo contro i quotati toscani, in questo momento quinti.20:09

Se da una parte Tesser recupera praticamente tutti gli infortunati, da capire come si presenterà l'Empoli, che proprio in questo weekend ha visto la sua rosa colpita da casi di positività al Covid-19.20:12

Sono ufficiali le formazioni del match: PORDENONE con 4-3-1-2, Tesser schiera Perisan - Berra, Vogliaccio, Camporese, Chrzanowski - Magnino, Caló, Pasa - Ciurria - Diaw, Musiolik.20:16

A disposizione del PORDENONE: Banse, Butic, Misuraca, Bassoli, Zammarini, Barison, Scavone, Stefani, Bindi, Passador, Rossetti, Mallamo.20:18

La formazione dell'EMPOLI: 4-3-1-2 anche per Dionisi, Furlan - Casale, Romagnoli, Nikolaou, Parisi - Haas, Stulac, Bandinelli - Ricci - Matos, La Mantia.20:20

A disposizione dell'EMPOLI: Baldanzi, Damiani, Mancuso, Cambiaso, Pirrello, Pratelli, Biagini, Olivieri, Zurkowski, Viti.20:21

Tesser decide di dare continuità ai suoi uomini reduci dalla vittoria di Pescara, unica novità Chrzanowski da terzino sinistro (esordio per lui) al posto di Falasco. Confermato il tandem di attacco Diaw - Musiolik, Ciurria alle loro spalle.20:25

Assenze pesanti per Dionisi che deve fare a meno, oltre dello squalificato Fiammozzi e degli infortunati Moreo e Zappella, anche di Brignoli e Bajrami positivi al Covid-19. In porta Furlan, Casale a destra con Haas che si sposta sulla trequarti. In attacco, Matos preferito a Mancuso.20:28

Due i precedenti in Serie B tra Pordenone ed Empoli, entrambi vinti dalla formazione friulana, senza subire reti. Tra le squadre attualmente in Serie B, la neroverde è l’unica contro cui i toscani non hanno mai vinto in cadetteria.20:28

Dirige il match l'arbitro Luca Pairetto.20:28

1' INIZIA PORDENONE - EMPOLI! Primo pallone per gli ospiti.21:02

1' OCCASIONE PER IL PORDENONE! Romagnoli sbaglia il controllo e serve la palla a Diaw, destro della punta che Furlan riesce a deviare in angolo!21:03

2' Angolo per il Pordenone: Caló mette al centro, allontana La Mantia. Che inizio per i Ramarri.21:04

3' Uscita di Furlan che anticipa Diaw: subito decisivo il portiere dell'Empoli, all'esordio stagionale.21:05

4' MATOS! Il brasiliano punta Camporese e calcia di potenza con il sinistro, palla alta sopra la traversa.21:06

5' Ciurria entra palla al piede in area, Stulac in scivolata mette in angolo. Terzo corner della partita per il Pordenone.21:07

6' Pordenone che ha iniziato fortissimo questa partita, Empoli che fatica contro il pressing dei locali.21:08