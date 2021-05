Benvenuti alla diretta testuale di Reggiana-SPAL, gara valevole per la penultima giornata della Serie BKT 2020/21.13:34

Reggiana e SPAL si sono affrontate 27 volte in Serie B. Il bilancio complessivo è favorevole ai granata (10V, 9N, 8P), che però hanno vinto solo uno degli ultimi sette incontri nel campionato cadetto (3N, 3P). A Reggio Calabria, inoltre, SPAL ha vinto solo due volte su 13 in cadetteria (8V, 3N).13:35

La Reggiana ha vinto solo una delle ultime 12 gare di Serie B (4N, 7P), contro il Pordenone nell’ultima gara interna, ed è con un piede e mezzo in Serie C, dato il +6 dell’Ascoli quintultimo sul Cosenza quartultimo, scenario che al momento non porterebbe alla disputa del play-out.13:35