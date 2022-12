Il Cosenza vuole i tre punti per uscire dalla zona playout. Vincendo oggi, infatti, i calabresi si porterebbero a quota 19 punti superando il Benevento e sarebbero certi di essere in zona salvezza almeno fino al prossimo turno. La squadra di William Viali è reduce da tre risultati utili consecutivi, due pareggi e una vittoria, e non perde da oltre un mese. In casa ill Cosenza ha un bilancio in perfetta parità: tre successi, tre sconfitte e un pareggio.14:41