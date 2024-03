Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Nicola Ceravolo

Città: Catanzaro

Capienza: 13619 spettatori15:48 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Catanzaro e Reggiana, gara valida per la Giornata 29 della Serie BTK 2023-24. Si gioca allo Stadio Nicola Ceravolo.15:48

Il Catanzaro è reduce da tre vittorie consecutive nonché da una striscia di sette risultati utili di fila: l’ultimo k.o. delle Aquile risale infatti al 20 gennaio scorso (0-3 con la FeralpiSalò). I giallorossi occupano attualmente il quinto posto in classifica grazie a 48 punti e in casa hanno perso soltanto tre volte sulle 14 gare disputate in questa Serie B.15:48

La Reggiana arriva invece a questa sfida in trasferta dopo tre pareggi di fila, ma soprattutto dopo un mese e mezzo senza vittorie: l’ultimo successo risale infatti al 27 gennaio scorso (2-0 a Bari) e, nelle sei gare successive, sono maturati cinque pareggi oltre a un k.o. (0-2 contro la Ternana). La Regia occupa attualmente il 15° posto con 33 punti.15:48

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Catanzaro si schiera con un 4-4-2 formato da: Fulignati - Sitium, Scognamillo, Brighenti, Veroli - D’Andrea, Pompetti, Petriccione, Vandeputte - Iemmello, Ambrosino. All. Vivarini. A disposizione: Sala, Antonini, Verna, Brignola, Stoppa, Pontisso, Sounas, Biasci, Krajnc, Oliveri, Miranda, Donnarumma.15:50

FORMAZIONI UFFICIALI: La Reggiana risponde con un 3-4-2-1 in cui figurano: Satalino - Szyminski, Rozzio, Marcandalli - Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo - Portanova, Girma - Gondo. All. Nesta. A disposizione: Sposito, Motta, Varela, Cigarini, Reinhart, Libutti, Okwonkwo, Blanco, Pettonari, Antiste, Pajac, Melegoni.15:51

11 tipo per mister Vivarini, che non cambia neanche un interprete rispetto al derby vinto (2-0) a Cosenza. Solito 4-4-2 in cui il classe 2003 Giuseppe Ambrosino agirà in coppia d’attacco con l’espertissimo Pietro Iemmello. Nessuno squalificati e nemmeno problemi dell’ultima ora per la Regina del Sud.15:54

Mister Nesta deve invece fare i conti con l’assenza dell’infortunato Francesco Bardi, pertanto tra i pali ci sarà Giacomo Satalino. Out anche Mario Sampirisi e allora spazio a Przemysław Szymiński nei tre di difesa coi confermati Rozzio-Marcandalli. In mediana ritorna invece Elvis Kabashi, mentre Luca Cigarini comincia questa sfida dalla panchina.15:58

Nei 34 precedenti tra questi due club – tra tutte le competizioni – perfetto equilibrio quanto a vittorie ottenute: 11 a testa, a fronte di 12 gare terminate in parità. Al Nicola Ceravolo, Catanzaro e Reggiana si sono affrontati 16 volte: otto vittorie dei giallorossi, sette pari e un solo successo della Regia.15:58

Le squadre stanno terminando le ultime fasi di riscaldamento ed è davvero tutto pronto sul terreno di gioco del Ceravolo. A dirigere questo Catanzaro-Reggiana sarà Kevin Bonacina (sezione di Bergamo), coadiuvato da Luca Mondin (Treviso) e Andrea Niedda (Ozieri). IV Ufficiale Gianluca Renzi (Pesaro), VAR Francesco Meraviglia (Pistoia) e AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).15:58

1' INIZIA Catanzaro-Reggiana, fischio di Bonacina e si può partire qui al Ceravolo. Meteo sereno e temperatura di 15°, per la più classica delle giornate primaverili . Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa. 16:16

2' Parte forte D’Andrea. Sfuriata sull'out di destra, movimento a rientrare e sinistro dal vertice dell'area di rigore smorzato in calcio d'angolo dalla difesa della Regia. Parte forte, molto forte, il Catanzaro. 16:18

3' Possesso palla prolungato delle Aquile, col Ceravolo già tutto in piedi per sostenere i suoi beniamini. Reggiana che per ora vanta tutti e 11 gli effettivi dietro la linea del pallone. 16:19

5' Break di Girma, il quale scappa via al Catanzaro sull'out di sinistra e poi mette in mezzo un cross interessante, su cui però la difesa di casa interviene a chiudere. Poi fallo di Gondo sul rinvio tentato da Fulignati. 16:22

8' Ambrosino mette giù un buon servizio di un compagno, aiutandosi però con un braccio. Il direttore di gara Bonacina fischia allora il fallo e si riprenderà con un calcio di punizione in favore della Regia sulla sua trequarti. 16:24

11' Reggiana che ora prova a imbastire qualche trama offensiva degna di nota. Kabashi qui con un gran cross di mancino dalla destra, ma Pieragnolo non ci arriva per un soffio sul secondo palo. Molto attivo Girma sul fronte offensivo della Regia. 16:27

12' GOL! Catanzaro-REGGIANA 0-1! Autorete di Andrea Fulignati. Girma riceve in area e lascia partire un destro sul primo palo che incoccia sul montante e poi sulla schiena del portiere di casa, prima di infilarsi in rete. Gol all'andata e gol pure al ritorno per l'attaccante della Regia.



14' AMMONITO VEROLI. Intervento in ritardo del numero 72 su Portanova e nessun dubbio per il direttore di gara nell'estrarre il cartellino giallo. 16:30