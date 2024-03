Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Giovanni Zini

Città: Cremona

Capienza: 22000 spettatori15:53 Fonte: Gettyimages

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Cremonese-Como, match valido per la 29ª giornata di Serie B.15:53

Una sfida che ha il sapore della Serie A: allo Zini si sfidano seconda contro terza in classifica, la Cremonese (53 punti) ospita il Como, a quota 52, entrambe inseguitrici del Parma, ormai volato a +9 e reduce dall'ennesima vittoria. La squadra di Stroppa arriva da due vittorie consecutive e non perde in campionato da dicembre scorso: dopo la sconfitta contro il Palermo ben 9 risultati utili consecutivi. 16:00

Poco diverso il rendimento del Como che però nelle ultime giornate ha registrato anche qualche sconfitta, come quella contro il Palermo di metà febbraio. La squadra guidata da Roberts è reduce dall'importante vittoria contro un'altra pretedente diretta al secondo posto, il Venezia, battuta sul finale grazie al gol di Cutrone al 90+1'. 16:02

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE (3-5-2): Jugdal - Antov, Bianchetti, Ravanelli - Zanimacchia, Pickel, Vazquez, Castagnetti, Sernicola - Falletti, Coda. Allenatore: Stroppa.16:03

FORMAZIONE UFFICIALE COMO (4-2-3-1): Semper - Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala - Abildgaard, Bellemo - Strefezza, Verdi, Da Cunha - Gabrielloni. Allenatore: Roberts.16:03

Stroppa conferma 10 giocatori su 11 rispetto all'ultima partita contro il Modena. L'unica novità riguarda il centrocampo dove, vista la squalifica di Johnsen, parte titolare Vazquez.16:06

Per il Como la grande novità riguarda l'attacco, non al meglio Cutrone, l'attaccante non è presente nemmeno in panchina. Spazio dunque a Gabrielloni davanti, alle sue spalle il tridente Strefezza-Verdi-Da Cunha. Confermata la restante parte di campo, unica eccezione per Curto, dalla panchina, parte titolare Iovine.16:11

1' Si parte! Comincia Cremonese-Como. Fischia l'arbitro Camplone.16:16

1' Parte aggressiva la Cremonese, intervento duro di Castagnetti su Strefezza.16:17

2' Cross-tiro di Verdi dopo un bello sviluppo del Como. La palla termina sopra la rete.16:18

6' Palla lunga per Coda che sorprende al limite del fuorigioco gli avversari: bravo Semper in uscita che anticipa l'attaccante.16:22

8' Cross teso raso terra di Zanimacchia alla ricerca di Coda, in area. Odenthal con sicurezza manda in calcio d'angolo.16:25

10' TRAVERSA DI ZANIMACCHIA! L'eventuale gol sarebbe stato comunque annullato a causa della posizione di partenza in fuorigioco di Coda, che con una sponda di testa aveva servito il compagno. 16:27

13' Check del VAR in corso per un intervento duro di Strefezza ai danni di Vazquez. Possibile cartellino rosso per il giocatore del Como.16:31