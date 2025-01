De Minaur ènato a Sydney nel 1999, ma nella città dell’Harbour Bridge ci resta ben poco visto che i genitori decidono di chiudere il loro ristorante per trasferirsi ad Alicante in Spagna. Quindi l’exploit con la racchetta all’età di 17 anni dove Alex conquista il secondo posto nel ranking mondiale della categoria Junior raggiungendo la finale a Wimbledon e le semifinali a Melbourne e New York Under 18. Ad alti livelli però l’australiano non ha espresso tutto il suo potenziale, visto che nel corso della carriera non è mai riuscito ad andare oltre un quarto di finale nei tornei di un Grande Slam. De Minaur vanta comunque nove titoli nel personale palmares (l’ultimo sull’erba di s’Hertogenbosch lo scorso giugno); tra i più prestigiosi vinti dall’australiano ci sono i due dell’Atp 500 di Acapulco (2023 e 2024).