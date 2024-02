La data del ritorno in campo di Matteo Berrettini è ancora ignota, ma potrebbe esser annunciata a breve. Il tennista romano, che non disputa un match dagli US Open 2023, quando perse al secondo turno contro Arthur Rinderknech (per ritiro), potrebbe infatti partecipare al torneo ATP 1000 di Indian Wells, in programma dal 6 al 17 marzo. Il 27enne romano è iscritto alle qualificazioni del primo Masters della stagione.