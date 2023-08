US Open 2023 Sinner-Sonego 31 agosto diretta live: derby italiano a New York

Per Sonego si tratta del secondo derby, a stretto giro di posta, in uno Slam: indelebile la sfida che lo ha contrapposto, a Wimbledon, a Matteo Berrettini. Match sviluppato in più di 48 ore a causa della pioggia incessante e continua. L’ha spuntata Matteo che, da lì in avanti, ha cominciato a dare segnali di rinascita importanti.