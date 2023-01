Djokovic contro gli scettici: "Dimostrerò l'infortunio dopo alcuni commenti fastidiosi"

Il campione serbo: "Due anni fa è successo lo stesso e c’era gente che anche allora dubitava".

30-01-2023 18:27

Qualche giorno fa de Minaur, dopo il ko con Djokovic, con un po’ di ironia ha punzecchiato il campione serbo sulla sua condizione fisica: “Ti sembra infortunato?”. Successivamente, il campione serbo ha risposto a modo suo.

Queste le parole di Djokovic: “Chi dubita dei miei problemi fisici, continui pure a farlo. Per me è buffo, però, che vengano messi in discussione i miei infortuni, mentre quando altri tennisti in passato hanno manifestato alcune criticità erano essenzialmente vittime. Ma io sono sempre quello che finge…Tutto questo però mi sta dando forza! Non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno, ma ha prove mediche che attestano cosa stia vivendo in questo momento e cosa abbia vissuto due anni fa”.

Adesso Djokovic, fresco vincitore degli Australian Open e del 22esimo Slam, ha comunicato a TennisMajors l’intenzione di mostrare le prove mediche per confermare agli scettici l’entità della sua lesione al muscolo ischio-tibiale della gamba sinistra: “Sento il bisogno di dimostrare la veridicità dei miei problemi perché alcuni commenti mi hanno infastidito. Presto entrerò nei dettagli e fornirò prove, non tanto per quelle persone che dubitano, ma per me e per tutti quelli che mi circondano”.

“Due anni fa è successo lo stesso e c’era gente che anche allora dubitava. Se fosse stato un problema piccolo mi sarei allenato, non avevo mai dovuto rinunciare agli allenamenti nei giorni senza incontri. Per me è stato un processo estenuante e ho sentito il sostegno di Dio per andare avanti”, ha concluso il campione serbo.