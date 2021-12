Djokovic: "Sono esausto, per gli Australian Open vedremo"

04-12-2021 11:27

Dopo l’eliminazione della Serbia contro la Croazia a Madrid nelle semifinali di Coppa Davis il 2021 di Novak Djokovic si è concluso. Un 2021 in cui si è confermato dominatore assoluto del tennis mondiale ma sul quale ci sono le macchie del mancato titolo olimpico, a cui teneva molto, ma, soprattutto, del mancato Grande Slam per la sconfitta nella finale degli US Open contro Daniil Medvedev.

A “puntodebreak”, dichiarazioni riprese dal sito di Eurosport, Nole fa il punto su quello che è stato il suo 2021 e in particolare sulla Coppa Davis: “Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto quest’anno, do sempre del mio meglio quando competo. Giocare per il mio Paese ha un significato speciale, e sfortunatamente non abbiamo potuto proseguire. E’ molto crudele vincere tutti i singolari e non poter giocare la finale, però questo è lo sport. Quel che faccio è imparare lezioni da tutte le sconfitte; per quanto mi facciano male, battute d’arresto di questo calibro sono quelle che servono per rinforzarsi e crescere come persona e sportivo. Dobbiamo migliorare il doppio. Se non abbiamo una coppia consolidata che compete per tutto l’anno, sarà sempre complicato fare risultato. Oggi sapevamo di non essere favoriti perché loro (Metkic e Pavic, ndr) sono i migliori al mondo, sapevano sempre quello che avremmo fatto e prendevano le decisioni corrette“.

Ma quello che tutti vogliono sapere è se Djokovic parteciperà agli Australian Open: “Sinceramente, tenterò di usare i prossimi giorni per recuperare bene, dimenticare il tennis e rinnovare la mia energia. Sono veramente esausto dopo questa stagione, perciò ora mi concentrerò su un periodo per recuperare bene e passare tempo di qualità con la mia famiglia. Poi per il futuro vedremo. So che vorreste sapere delle cose, però questa notte non ne parlo. Sarete informati quanto prima, ma non posso dare date certe“.

OMNISPORT